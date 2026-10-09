Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Собствениците на дрейфащия блъкер EMIL са уведомили България за предстоящото му изтегляне

Собствениците на дрейфащия блъкер EMIL са уведомили България за предстоящото му изтегляне
Снимка: МО

Съдът, натоварен с около 160 хил. тона железен концентрат, прекоси ИИЗ на Румъния

Няма съществено изменение на позицията на дрейфащия без екипаж бълкер EMIL, който се намира на около 43 морски мили източно от с. Крапец, община Шабла. Това показват доклади на търговски кораби, извършващи преход в този район, съобщи Maritime.bg.

Базираната в Сингапур ISM-мениджър компания на плавателния съд вече е в комуникация с българските власти. Въпросното дружество е част от групата на германския корабособственик на 291-метровия бълкер, дрейфащ свободно и без екипаж в Черно море източно от българския бряг.

Компанията е изразила намерение за провеждане на салвидж операция, според източници на Maritime.bg, като към момента остава неясно кога може да се случи това. През следващата седмица се очаква рязко усилване на вятъра от север/североизток.

Припомняме, че при предишните два опита за изтегляне на търговския кораб – участващи в операцията влекачи бяха атакувани от безпилотни летателни апарати. Двама моряци от екипажа на плаващия под флага на Сомалия влекач TEDY (IMO: 9059200) загинаха при салвидж операция.

EMIL попадна под руска атака край Украйна. На борда избухна пожар, а екипажът бе спешно евакуиран. Спасителните действия бяха окончателно прекъснати, след като руски удари поразиха и изпратените влекачи, опитали да проведат салвидж операция.

Съдът, натоварен с около 160 хил. тона железен концентрат, прекоси безконтролно цялата изключителна икономическа зона на Румъния, застрашавайки офшорна инфраструктура в Черно море, докато румънските институции се ограничиха единствено до пасивно наблюдение.

В началото на месеца военнослужещи от Военновъздушните сили и от Военноморските сили изпълниха задача по разузнаване и локализиране на EMIL.

Още по темата

Сателити показват къде е дрейфащият бълкер EMIL

Сателити показват къде е дрейфащият бълкер EMIL

Дрейфащ дрон е унищожен в Черно море на около 30 км. от Ахтопол

Дрейфащ дрон е унищожен в Черно море на около 30 км. от Ахтопол

Румъния: Атаките в Черно море застрашават глобалните доставки на храни

Румъния: Атаките в Черно море застрашават глобалните доставки на храни

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

"Ред Бул" увеличи приходите си до 12,2 млрд. евро през 2025 г.

"Ред Бул" увеличи приходите си до 12,2 млрд. евро през 2025 г.

ЕС и Китай сключиха споразумение за автомобили след разгорещени търговски преговори

ЕС и Китай сключиха споразумение за автомобили след разгорещени търговски преговори

SpaceX на Илон Мъск подготвя сателитен интернет за обикновените телефони

SpaceX на Илон Мъск подготвя сателитен интернет за обикновените телефони

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 8 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа