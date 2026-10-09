Собствениците на дрейфащия блъкер EMIL са уведомили България за предстоящото му изтегляне

Няма съществено изменение на позицията на дрейфащия без екипаж бълкер EMIL, който се намира на около 43 морски мили източно от с. Крапец, община Шабла. Това показват доклади на търговски кораби, извършващи преход в този район, съобщи Maritime.bg.

Базираната в Сингапур ISM-мениджър компания на плавателния съд вече е в комуникация с българските власти. Въпросното дружество е част от групата на германския корабособственик на 291-метровия бълкер, дрейфащ свободно и без екипаж в Черно море източно от българския бряг.

Компанията е изразила намерение за провеждане на салвидж операция, според източници на Maritime.bg, като към момента остава неясно кога може да се случи това. През следващата седмица се очаква рязко усилване на вятъра от север/североизток.

Припомняме, че при предишните два опита за изтегляне на търговския кораб – участващи в операцията влекачи бяха атакувани от безпилотни летателни апарати. Двама моряци от екипажа на плаващия под флага на Сомалия влекач TEDY (IMO: 9059200) загинаха при салвидж операция.

EMIL попадна под руска атака край Украйна. На борда избухна пожар, а екипажът бе спешно евакуиран. Спасителните действия бяха окончателно прекъснати, след като руски удари поразиха и изпратените влекачи, опитали да проведат салвидж операция.

Съдът, натоварен с около 160 хил. тона железен концентрат, прекоси безконтролно цялата изключителна икономическа зона на Румъния, застрашавайки офшорна инфраструктура в Черно море, докато румънските институции се ограничиха единствено до пасивно наблюдение.



В началото на месеца военнослужещи от Военновъздушните сили и от Военноморските сили изпълниха задача по разузнаване и локализиране на EMIL.