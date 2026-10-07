Сателити показват къде е дрейфащият бълкер EMIL

Сателитни изображения показват, че към 5-и октомври дрейфащият бълкер EMIL (IMO: 9462483) се намира на около 43 морски мили източно от с. Крапец, общ. Шабла. Корабът бе поразен при военен удар във водите на Черно море край Одеса още в началото на август. Информацията е на maritime.bg.

Таралеж припомня - бълкерът е товарен кораб, проектиран специално за превоз на неопаковани насипни товари.

На борда избухна пожар, а екипажът бе спешно евакуиран. Спасителните действия бяха окончателно прекъснати, след като руски удари поразиха и изпратените влекачи, опитали да проведат салвидж операция.

Изоставеният кораб прекоси безконтролно цялата изключителна икономическа зона на Румъния, застрашавайки офшорна инфраструктура в Черно море, докато румънските институции се ограничиха единствено до пасивно наблюдение.

Преди дни Военнослужещи от Военновъздушните сили и от Военноморските сили изпълниха задача по разузнаване и локализиране на дрейфащия кораб.

EMIL се менажира базираната в Германия Johann M.K. Blumenthal.

Друг кораб също под нейн мениджмънт – CHRISTINA B (IMO: 9304162), плаващ под либерийски флаг, бе поразен още през юли. Съдът плаваше с направление към Одеса с въглища от САЩ.