"Бойкот на наглите": Над 50 хиляди българи казаха „не“ на високите цени

Над 50 000 души вече следват Facebook групата "Бойкот на наглите и цени за пример", създадена като реакция срещу рязкото поскъпване на стоки и услуги след въвеждането на еврото.

В групата потребители от цялата страна публикуват касови бележки, снимки на продукти и сравнения с цените в други европейски държави. Паралелно с това авторите на инициативата създават и карта на обекти, които според тях са запазили разумни цени.

Пламен Пенков, един от създателите на групата, обясни пред NOVA, че идеята се е родила след все повече сигнали за сериозни разлики в цените.

"В един момент видяхме, че някои цени се качват двойно или тройно, което не отговаря на никаква икономическа логика. Единственото нещо, което може да реши този проблем, е масово спиране на ползването на тези услуги. Оттам дойде и думата "бойкот"," каза той.

Като примери потребителите посочват хранителни продукти и цени в заведения. Според Пенков в Португалия, Испания и Гърция литър прясно мляко може да се намери за около 1 евро, докато у нас стандартната цена е около 1,70–1,80 евро.

Подобни сравнения се правят и при храненето навън.

"В Торино пиците започват от 5–6 евро и стигат до 8–9. В България сядаш в някаква квартална пицария и пиците струват по 10 евро", посочи Пенков.

Според организаторите целта не е само да бъдат посочвани скъпи търговци, а и да се насърчават местата, които според тях не са използвали въвеждането на еврото като повод за поскъпване.

Затова инициативата вече включва и карта с обекти с "цени за пример", към които потребителите могат да се насочат като по-достъпна алтернатива.