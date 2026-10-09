Румен Овчаров: Няма логика Русия да удря България

"Чии са дроновете, ударили двата кораба в икономическата зона на Черно море е най-скандалният и най-жълтият въпрос. Според мен по-сериозно е, че след решението на КСНС България влезе в голямата политика и след изказването на президента пред ООН, че иска преговори за сигурността в Черно море". Това каза в интервю пред БНР Румен Овчаров, бивш енергиен министър.

Според него целият КСНС е бил за водене на преговори между шестте държави за сигурността в Черно море и "ме кара да мисля, че България прави сериозна крачка в политиката":

"Външният министър на Германия се срещна с руския. Украинският идва в България и това е, което направи нашия КСНС - има резултат. И Украйна се включва в търсене на мирно решение. Тази първосигнална реакция и политика, която продължаваме да водим вече 5 години, от 24 февруари 2022 г. – кой е агресорът? Инфантилен въпрос! Защото не се търсят причините, а се въртим. Но руснаците вървят стъпка по стъпка напред, а Украйна какво е вече, някаква квазитеритория", заяви Румен Овчаров.

Бившият министър на енергетиката посочи, че ситуацията е изключително сериозна, защото в средата на септември застрахователите в Лондон почти три пъти са увеличили застраховките, обявени са за зони с военен риск - крайбрежието на Украйна и Азовско море.

"Като че ли без риск са само териториалните води на Румъния, България и Грузия. За мен има един знак, че Буданов преди да замине за САЩ идва в България и очевидно иска да знае какво е предприел българския президент относно постигане на мир в Черно море. Не мисля, че Русия ще удари България. Няма логика да удари Турски или Балкански поток, още по-малко да удари руски активи в "Нефтохим". Друг е въпросът, че ескалацията в Черно море носи тежки проблеми, преди всичко за самата Украйна, защото на практика няма морски транспорт, доставки на оръжие и износ", ако на практика е спрял още повече като имаме предвид нивото на река Дунав", коментира Румен Овчаров.