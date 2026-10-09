Удареният кораб "Ейбъл": Няма намерени останки от дроновете, извозвано е жито

Военнослужещи са извършили оглед на повредения товарен кораб в Черно море, като са открили части, вероятно свързани с дронова атака, и следи от тежък пожар. Това стана ясно от разказа на военнослужещите, участвали в обследването.

„Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да заснемем частите. Намерихме такива. Всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара – жито“, съобщи на брифинг във Варна заместник-командирът на 24 база подполковник Пламен Дончев.

Екипът, който е извършил оглед на място - разполага със запис на цялата проверка.

"Пожарът е бил изключително тежък. Екипажът е използвал наличните на борда аварийно-спасителни средства, за да се евакуира и да се спаси. Корабът към момента е в устойчиво състояние, но има диферент към кърмата заради пробойна в задната част. Предполага се, че машинното отделение е частично наводнено. На този етап не може да се каже дали плавателният съд ще потъне".

Военноморските сили продължават да наблюдават района.

Български кораб следи състоянието както на повредения плавателен съд, така и на другия товарен кораб, изоставен без екипаж по на север. Военните подчертаха, че са подготвени за подобни ситуации и отработват действията при учения, включително по време на учението „Бриз“.

Като пример за оказана помощ беше посочен и случаят с танкера „Кайрос“, при който бяха евакуирани членове на екипажа и бяха доставени необходимите средства за безопасното закотвяне на кораба.

„Войната се води в Черно море. Тя е близо до нас и днес унищожихме поредния дрон на 15 мили източно от Синеморец“, каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

По думите на експертите подобни случаи могат да продължат, докато Русия и Украйна си разменят удари с безпилотни средства. Част от тях могат да падат в морето и впоследствие да бъдат отнасяни от теченията към българското крайбрежие.

Обследването на корабите и наблюдението на морската обстановка продължават.