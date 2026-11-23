Миряни и духовници се прощават с Ловчанския митрополит Гавриил в изградения от него катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

Тялото на владиката бе изложено за поклонение в късния следобед. Отслужено бе монашеско опело, водено от Константийския епископ Михаил, викарий на митрополит Гавриил и игумен на Чекотинския манастир, предава БТА.

„Аз съм бил с него в много държави - и в Гърция, и в Украйна, и в Румъния, и в Полша, и в Израел. Навсякъде ние се молехме за българската православна църква, за българския народ, за цялото православие. От него съм видял постоянна молитва, която той имаше дори и в автомобила си. Постоянно четеше правила, канони, молеше се по броеница и беше човек, монах и архиерей за пример. Това съм запомнил за него. Той лично мен ме е постригал за монах, ръкоположил ме е за свещеник, архимандрит и за епископ точно в този храм. И за него аз до края на живота си ще тая едни много топли чувства. Много ми е скръбно сърцето в тоя момент. Трябва да го изпратим подобаващо, защото той заслужава“, каза епископ Михаил.

По думите му за митрополит Гавриил сега е най-важно да бъдем в храма за молитва, да поискаме прошка от него и да дадем прошка, защото „той е правил за нас много добрини и сега се нуждае от нашата подкрепа, за да няма никакви препънки в оня свят, за който се беше подготвил през целия си живот“.

Отец Любомир Казашки, свещеник в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий", припомни, че когато митрополит Гавриил е дошъл в Ловчанска епархия, е положил начало на една нова епоха в духовния живот в град Ловеч. „Не само храмът, а цялостната му дейност е за укрепване и развиване на православната вяра, за достигане до сърцата на християните на истинската православна вяра в Христос."