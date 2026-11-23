НАТО извършва непрекъсната оценка на своите способности за възпиране и отбрана, включително по отношение на космическото пространство. Това заяви генералният секретар на пакта Марк Рюте по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс.

Коментарът му беше провокиран от журналистически въпрос относно медийните публикации, че Русия се готви да изведе в орбита сателит с ядрено оръжие.

"Мога да ви уверя, че винаги ще правим необходимото, за да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО. Това включва и гарантирането на нашата сигурност по отношение на космическото пространство", категоричен беше Рюте.

Той отбеляза, че алиансът разполага с разнообразни механизми за реакция, въпреки че те невинаги са видими за широката общественост. "Виждаме какво се случва в Полша, Естония и други държави. Що се отнася до военната сфера, винаги ще правим оценки на способностите си за възпиране и отбрана и ще предприемаме необходимите промени", добави ръководителят на пакта.

По-рано през деня, по време на годишната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин, Марк Рюте засегна и темата за евроатлантическата интеграция на Украйна, съобщава ДПА. Той призна, че сред държавите членки все още липсва единодушие по въпроса за присъединяването на страната. Генералният секретар уточни, че макар пред Киев да е очертана перспектива за бъдещо членство, окончателното решение за приемането на нови държави остава изцяло в правомощията на самия алианс.