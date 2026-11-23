Дезире Дуе направи първото си обръщение след тежката контузия, която получи в двубоя на Пари Сен Жермен срещу Ница. 21-годишният футболист напусна терена на носилка след сблъсък, а медицинските прегледи установиха скъсани кръстни връзки.

В понеделник Дуе публикува послание в социалните мрежи, в което сподели разочарованието си и изрази увереност, че ще преодолее травмата.

“Това е труден момент. Тази контузия ме натъжава, но съм убеден, че ще се завърна много по-силен. Ново изпитание и нова възможност за израстване. Благодаря на всички за огромната подкрепа и любов, с които ме обграждате. Запазвам вярата си!”, написа френският футболист.

Контузията на Дуе оставя Луис Енрике без още една опция по фланговете. Пари Сен Жермен вече е без Хвича Кварацхелия, който се възстановява от същата травма.