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Луис Енрике хвали ПСЖ след 11-а поредна победа

Луис Енрике хвали ПСЖ след 11-а поредна победа
БТА

Парижани са реализирали 37 гола в тази серия

Пари Сен Жермен записа домакинска победа с 1:0 срещу Троа в двубой от 10-ия кръг на френската Лига 1. Единственото попадение на „Парк де Пренс“ отбеляза украинският защитник Иля Забарний, който се разписа в 39-ата минута. Футболистите на Луис Енрике отново имат преднина от три точки на върха в класирането пред Париж ФК. Троа остава в зоната на застрашените от изпадане с актив от 8 пункта.

ПСЖ счупи рекорд на Реал Мадрид в Шампионската лига

ПСЖ регистрира 11-а пореден успех във всички турнири с голова разлика от 37:9. Особено ценни в тази серия са победите срещу Манчестър Сити (4:2) и Барселона (4:2) в Шампионската лига. На два пъти първенецът на Франция вкара шест гола - срещу Слован Братислава (6:1) и Виляреал (6:0), а веднъж реализира пет - срещу Льо Авър (5:1). Добрите резултати принудиха пестеливия на комплименти Луис Енрике да похвали отбора си.

„Ако започнеш да си мислиш, че си непобедим, със сигурност ще загубиш следващия мач. Футболът е много труден за контролиране. Радвам се повече на факта, че за първи път спечелихме всичките осем срещи между две паузи за националните отбори“, започна Луис Енрике.

„Всеки път, когато играем срещу подобни съперници, ни е трудно. Те се защитаваха особено добре и в края на срещата имаха възможности да ни атакуват. Беше много сложно, но мисля, че създадохме достатъчно чисти положения, за да победим с по-голяма разлика", каза още испанецът.

„Когато привлякохме Забарний, знаехме, че вземаме различен футболист. Той се чувства много комфортно с топката, но е изключително силен и без нея. Продължава да се подобрява и във всеки следващ мач изглежда все по-уверен. Очаквам още повече от него, но съм много доволен, че отбеляза победния гол“, завърши Енрике.

 

 

 

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