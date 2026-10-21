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Барселона даде ПСЖ на УЕФА заради издигнат банер

Барселона даде ПСЖ на УЕФА заради издигнат банер
АП/БТА

На него беше изобразен маскиран мъж с тениска на ПСЖ, който разрязва емблемата на Барселона с моторен трион

Барселона внесе официално оплакване пред УЕФА заради скандален банер, изобразяващ „клане с моторен трион“, който беше изложен по време на мача от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен във вторник вечерта.

Огромният транспарант, който заемаше почти целия сектор зад една от вратите, съдържаше слогана „Клане в парижки стил“. На него беше изобразен маскиран мъж с тениска на ПСЖ, който разрязва емблемата на Барселона с моторен трион, а пиротехнически ефекти създаваха илюзията за хвърчащи искри при досега с острието. Визията изглежда е вдъхновена от хорър класиката „Тексаско клане“, тъй като показваше главния герой от филма на ужасите от 1974 г., облечен в домакинския екип на парижани.

Източници, близки до каталунския клуб, потвърдиха, че съдържанието на банера, както и обидни скандирания от трибуните, са били докладвани на делегата на мача от УЕФА. От европейската футболна централа изчакват да видят дали инцидентът ще бъде включен в официалния доклад на делегата, преди да решат дали да предприемат дисциплинарни действия. От УЕФА са отказали коментар пред информационната агенция Press Association.

На терена Барселона на два пъти навакса пасив от един гол, за да изравни резултата до 2:2 само 11 минути преди края. Въпреки това френският гранд нанесе своя удар в заключителните минути с попадения на Витиня и Фабиан Руис, за да подпечата крайната победа с 4:2.

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