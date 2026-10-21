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Контузия може да извади до края на сезона звезда на ПСЖ

Контузия може да извади до края на сезона звезда на ПСЖ
АП/БТА

От френския клуб официално потвърдиха, че фланговият футболист ще претърпи операция в близките дни

Пари Сен Жермен претърпя тежък удар, след като стана ясно, че Хвича Кварацхелия ще отсъства продължително време от терените.

Грузинският национал е получил скъсване на предна кръстна връзка на коляното по време на зрелищния триумф на парижани с 4:2 срещу Барселона в Шампионската лига. Нападателят се контузи след сблъсък с младия бранител на каталунците Шави Еспарт, при който падна изключително лошо и бе изнесен на носилка от медицинския щаб, без да може да стъпи на крака си.

От френския клуб официално потвърдиха, че фланговият футболист ще претърпи операция в близките дни, като съществуват сериозни опасения, че той може да бъде извън строя до края на настоящия сезон. Точният период на неговото възстановяване ще бъде обявен едва след приключването на хирургическата интервенция.

Черната серия от контузии помрачи голямата радост на „Парк де Пренс“, където ПСЖ записа трета поредна победа в тазгодишното издание на турнира. Успехът за селекцията на Луис Енрике донесоха точните попадения на Дезире Дуе, Люка Ернандес, Витиня и Фабиан Руис, докато за гостите от Испания се разписаха Ламин Ямал и Шави Еспарт.

Въпреки престижния триумф, треньорският щаб на френския шампион има сериозни поводи за притеснение, тъй като освен Кварацхелия, срещата завърши с опасения за състоянието на още двама ключови играчи.

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