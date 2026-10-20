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ПСЖ без Нуно Мендеш срещу Барселона, трима се завръщат в състава

ПСЖ без Нуно Мендеш срещу Барселона, трима се завръщат в състава
АП/БТА

Луис Енрике няма да разчита на португалския защитник заради контузия, но Маркиньос отново е на разположение

Пари Сен Жермен обяви групата си за предстоящия сблъсък с Барселона от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят ще се проведе тази вечер на стадион "Парк де Пренс" в Париж.

Голямата липса за френския шампион е левият защитник Нуно Мендеш, който продължава да се възстановява от контузия в лявото бедро.

Отсъствието на португалеца създава допълнителни проблеми за Луис Енрике, тъй като именно Мендеш беше сред основните варианти за противодействие на звездата на каталунците Ламин Ямал.

Извън групата остава и Алесандро Лонгони, който също лекува травма.

Добрата новина за парижани е завръщането на капитана Маркиньос. Бразилският защитник пропусна последния двубой срещу Страсбург, но вече е на разположение на треньорския щаб.

В състава се завръщат още младите футболисти Сени Маюлу и Куентин Нджанту, които дават допълнителни възможности на Луис Енрике при избора на състав.

Двубоят между ПСЖ и Барселона е сред най-очакваните срещи от третия кръг на Шампионската лига, като и двата отбора ще се стремят към важни точки в основната фаза на турнира.

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