Барселона повика 18-годишен защитник за ПСЖ и отново попадна в летищен хаос

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик отново се обърна към дублиращия отбор преди тежкото гостуване на Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Двубоят на „Парк де Пренс“ е във вторник от 22:00 часа.

Основната новина в групата е присъствието на 18-годишния централен защитник Алекс Кампос. Флик се принуди да повика младия футболист заради сериозните кадрови проблеми в отбраната.

Жул Кунде и Ерик Гарсия получиха травми при победата над Бетис в събота, а Андреас Кристенсен продължава да лекува мускулна контузия на четириглавия бедрен мускул на левия крак. Датчанинът е извън игра от 19 септември.

Кампос е един от водещите футболисти на Барса Атлетик през настоящия сезон. Той се утвърди като титуляр до Хафис Гариба и направи сериозен прогрес в играта си.

Младият бранител се отличава с увереност при владеенето на топката, добро изнасяне от задни позиции и стабилни действия в защита. Силният му отскок му помага във въздушните единоборства и го превръща в заплаха при статични положения.

В групата се завръща и 18-годишният египетски нападател Хамза Абделкарим. Той игра за дублиращия отбор в събота и отбеляза гол при победата с 2:1 над Утебо.

Пълната група на Барселона:

Вратари: Жоан Гарсия, Войчех Шчесни, Доминик Ливакович.

Защитници: Жоао Кансело, Алехандро Балде, Пау Кубарси, Шави Еспарт, Жерар Мартин, Алекс Кампос.

Полузащитници: Бриан Фариняс, Гави, Фермин Лопес, Педри, Родри, Дани Олмо, Френки де Йонг, Марк Бернал.

Нападатели: Габриел Жезус, Рафиня, Ламин Ямал, Карим Адейеми, Антъни Гордън, Хамза Абделкарим.

Освен с проблемите в защита Барселона отново трябваше да се справя и с усложнения при пътуването. След мача с Бетис каталунците останаха два часа в самолета заради бурите над Барселона и в крайна сметка прекараха нощта в Севиля.

Трудностите продължиха и преди полета за Париж. Гъстата мъгла на летище „Шарл дьо Гол“ и късното пристигане на самолета, който трябваше да превози отбора, забавиха заминаването с малко повече от час.

Делегацията, водена от президента Жоан Лапорта, трябваше да излети в 10:30 часа, но напусна Барселона след предвидения час.