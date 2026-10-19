Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Барселона повика 18-годишен защитник за ПСЖ и отново попадна в летищен хаос

Барселона повика 18-годишен защитник за ПСЖ и отново попадна в летищен хаос
АП/БТА

Ханзи Флик включи Алекс Кампос в групата заради кадровата криза в отбрана, а пътуването на каталунците до Париж се забави с повече от час

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик отново се обърна към дублиращия отбор преди тежкото гостуване на Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Двубоят на „Парк де Пренс“ е във вторник от 22:00 часа.

Основната новина в групата е присъствието на 18-годишния централен защитник Алекс Кампос. Флик се принуди да повика младия футболист заради сериозните кадрови проблеми в отбраната.

Жул Кунде и Ерик Гарсия получиха травми при победата над Бетис в събота, а Андреас Кристенсен продължава да лекува мускулна контузия на четириглавия бедрен мускул на левия крак. Датчанинът е извън игра от 19 септември.

Кампос е един от водещите футболисти на Барса Атлетик през настоящия сезон. Той се утвърди като титуляр до Хафис Гариба и направи сериозен прогрес в играта си.

Младият бранител се отличава с увереност при владеенето на топката, добро изнасяне от задни позиции и стабилни действия в защита. Силният му отскок му помага във въздушните единоборства и го превръща в заплаха при статични положения.

В групата се завръща и 18-годишният египетски нападател Хамза Абделкарим. Той игра за дублиращия отбор в събота и отбеляза гол при победата с 2:1 над Утебо.

Пълната група на Барселона:

Вратари: Жоан Гарсия, Войчех Шчесни, Доминик Ливакович.

Защитници: Жоао Кансело, Алехандро Балде, Пау Кубарси, Шави Еспарт, Жерар Мартин, Алекс Кампос.

Полузащитници: Бриан Фариняс, Гави, Фермин Лопес, Педри, Родри, Дани Олмо, Френки де Йонг, Марк Бернал.

Нападатели: Габриел Жезус, Рафиня, Ламин Ямал, Карим Адейеми, Антъни Гордън, Хамза Абделкарим.

Освен с проблемите в защита Барселона отново трябваше да се справя и с усложнения при пътуването. След мача с Бетис каталунците останаха два часа в самолета заради бурите над Барселона и в крайна сметка прекараха нощта в Севиля.

Трудностите продължиха и преди полета за Париж. Гъстата мъгла на летище „Шарл дьо Гол“ и късното пристигане на самолета, който трябваше да превози отбора, забавиха заминаването с малко повече от час.

Делегацията, водена от президента Жоан Лапорта, трябваше да излети в 10:30 часа, но напусна Барселона след предвидения час.

Още по темата

Буря в Барселона задържа каталунците в Севиля след разгрома над Бетис

Буря в Барселона задържа каталунците в Севиля след разгрома над Бетис

Барселона изравни 58-годишен рекорд на Реал Мадрид

Барселона изравни 58-годишен рекорд на Реал Мадрид

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Тридневна стачка разтърси Барселона преди Ел Класико

Тридневна стачка разтърси Барселона преди Ел Класико

Везенков блесна с 25 точки при драма на Олимпиакос в Барселона

Везенков блесна с 25 точки при драма на Олимпиакос в Барселона

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

Ландо Норис се развълнува от рядка карта на Никола Цолов

Ландо Норис се развълнува от рядка карта на Никола Цолов

Водещи

Патриарсите Даниил и Вартоломей отслужиха тържествена литургия в Рилския манастир

Патриарсите Даниил и Вартоломей отслужиха тържествена литургия в Рилския манастир

  • Току-що
"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

  • Преди 12 минути
ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

  • Преди 17 минути
Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

  • Преди 25 минути
За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

  • Преди 28 минути
Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

  • Преди 35 минути
Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

  • Преди 39 минути
4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

  • Преди 55 минути
Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

  • Преди 56 минути
  • Лом
Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

  • Преди 1 час
България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

  • Преди 1 час
Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

  • Преди 1 час
Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

  • Преди 1 час
Васил Терзиев назначи нов заместник-кмет на София по транспорта

Васил Терзиев назначи нов заместник-кмет на София по транспорта

  • Преди 1 час