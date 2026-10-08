ПСЖ иска 70 000 места на „Парк де Пренс“, но може да загуби емблематичния покрив

Пари Сен Жермен все повече клони към оставане на „Парк де Пренс“. Предпочитаният вариант за ръководството е клубът да придобие стадиона от общината в Париж и да го превърне в модерна арена с капацитет от 70 000 зрители.

Реализирането на проекта обаче се очертава като изключително сложно. Пред ПСЖ стоят мащабни строителни дейности, архитектурни ограничения и възможна продължителна съдебна битка.

Архитектурното бюро Populous е препоръчало премахването на емблематичния покрив на „Парк де Пренс“. Според специалистите тази радикална промяна е почти неизбежна, ако клубът иска да разшири трибуните до желания капацитет.

Идеята предизвика недоволство сред близките на архитекта Роже Тайбер, проектирал стадиона. Тайбер, който почина през 2019 година, е настоявал съоръжението да бъде запазено в оригиналния му вид.

Семейството му е готово да защитава авторските права върху проекта по съдебен път, което може значително да забави или промени плановете на ПСЖ.

„Парк де Пренс“ е уникална конструкция и част от историята на архитектурата. Промяната на носещите колони напълно ще обезличи сградата. Трябва да се работи по-прецизно и да се потърси друго решение“, коментира архитектът по културното наследство Никола Бюисон.

Специфичната форма на стадиона винаги е затруднявала неговото разширяване. Предишни проекти предвиждаха теренът да бъде вкопан, за да се добавят нови редове, без да бъде засегната покривната конструкция.

Съвременните технологии вече позволяват цялостно преустройство на трибуните, но запазването на историческия облик остава основното предизвикателство.

Ако бъде забранена промяната на покрива, капацитетът на „Парк де Пренс“ ще може да бъде увеличен най-много до около 60 000 места. Това поставя ПСЖ пред избор между желаната по-голяма арена и съхраняването на един от най-разпознаваемите стадиони във френския футбол.