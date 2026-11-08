Новини
Търси
Подкаст
Общество

Стефан Белчев: Отваряме кутията с тиктакащите бомби, за да спрем финансовия разгул

Стефан Белчев: Отваряме кутията с тиктакащите бомби, за да спрем финансовия разгул
БТА

Депутатът от "Прогресивна България" защити Бюджет 2027, отрече посегателство върху втория пенсионен стълб и изключи коалиция с "Възраждане"

"Правителството на Румен Радев има визия за стабилен четиригодишен мандат и затова още тази година отваряме кутията с тиктакащия механизъм, за да обезвредим всичките бомби и да спрем финансовия разгул." Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев пред БНР.

Председателят на парламентарната комисия по икономическа политика подчерта, че основната цел на управляващите е стабилизиране на публичните финанси и ограничаване на бюджетния дефицит до 3,5% от БВП.

Белчев защити решението проектобюджетът за 2027 г. да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), вместо в Министерския съвет.

"Проектът така или иначе ще влезе в парламента, където финалната дума по закон имат депутатите, така че никой не заобикаля Народното събрание", обясни той.

Според него представянето на финансовата рамка пред академичната общност е безпрецедентен акт на прозрачност.

Депутатът определи Бюджет 2027 като социално балансиран и насочен към работещите хора, които осигуряват приходите в държавната хазна.

По повод скандала с евентуалното прехвърляне на част от пенсионните вноски от втория стълб към НОИ Белчев отрече подобна мярка да присъства в бюджета.

"Дори и да е имало нещо, течащо като кореспонденция между Министерството на финансите и ЕК, то е било абсолютно на експертно равнище. В крайна сметка виждаме, че в Бюджет 2027 няма нищо подобно като посягане, както казват част от опозицията, върху парите на пенсионерите и бъдещите пенсионери", заяви той.

По думите му общественият дебат е показал сериозно разделение по въпроса за бъдещето на втория пенсионен стълб.

Белчев коментира и предвидените мерки за бизнеса, като подчерта, че подкрепата ще бъде целенасочена и финансово обезпечена.

"В Бюджет 2027 е заложен ясен и работещ механизъм, при който енергийните компенсации за индустрията при екстремни пазарни пикове ще се финансират по линия на свръхпечалбите в енергетиката – през ФСЕС", посочи депутатът.

Той допълни, че дългосрочното облекчаване на бизнеса трябва да премине през намаляване на административната тежест и премахване на корупционните практики.

Като бивш директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Белчев заяви още, че са били изготвяни контролни и одиторски доклади за Агенция "Пътна инфраструктура", но според него ръководството е възпрепятствало последващите действия по тях.

В заключение депутатът отхвърли твърденията за евентуална политическа "сглобка" между "Прогресивна България" и "Възраждане".

"За какви сглобки може да се говори, когато ПБ имаме 131 депутати в парламента", заяви Стефан Белчев.

Още по темата

Стефан Белчев: Няма да има прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

Стефан Белчев: Няма да има прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

Водещи

Израелският министър на отбраната: Не сме приключили с Иран

Израелският министър на отбраната: Не сме приключили с Иран

  • Преди 1 минута
Киселото зеле излиза солено тази зима: Колко ще ни струва пълненето на бидоните

Киселото зеле излиза солено тази зима: Колко ще ни струва пълненето на бидоните

  • Преди 2 минути
Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

  • Преди 5 минути
Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

  • Преди 7 минути
Петима загинаха при руски обстрел в Донецка област

Петима загинаха при руски обстрел в Донецка област

  • Преди 12 минути
Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

  • Преди 18 минути
По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

  • Преди 21 минути
Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

  • Преди 27 минути
Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 45 минути
Георг Георгиев поиска оставката на Гълъб Донев: "Колосална лъжа"

Георг Георгиев поиска оставката на Гълъб Донев: "Колосална лъжа"

  • Преди 46 минути
Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

  • Преди 47 минути
Борисов: Българите губят милиони всеки месец, а властта не решава проблемите

Борисов: Българите губят милиони всеки месец, а властта не решава проблемите

  • Преди 1 час
Стефан Белчев: Отваряме кутията с тиктакащите бомби, за да спрем финансовия разгул

Стефан Белчев: Отваряме кутията с тиктакащите бомби, за да спрем финансовия разгул

  • Преди 1 час