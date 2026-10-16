Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

"Бюджет 2027 няма да е като фирма за бързи кредити. Няма да се дават пари на парче, няма да се хвърлят хеликоптерни пари." Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев пред NOVA NEWS.

По думите му новият бюджет ще бъде изготвен с ясни разчети и строг контрол върху разходите. Очакванията са дефицитът на касова основа да бъде между 3,5 и 3,7%.

Белчев коментира и протестите на синдикатите, като посочи, че те са били очаквани и управляващите не са изненадани от недоволството.

По отношение на минималната работна заплата депутатът обясни, че се предлага увеличение от 6,6%, съобразено с икономически критерии, сред които покупателната способност, ръстът на заплатите и производителността на труда.

"На всички ни се иска тя да е над 1000 евро, но това е, с което в момента разполагаме", заяви той.

Белчев изрази увереност и в стабилността на управлението.

"Има пилот в самолета. Управлението на държавата е поето от човек, който се е доказал във висшия пилотаж. Курсът на институциите е стабилен", подчерта депутатът.

Според него страната е изправена пред "гореща бюджетна есен", като предстои сериозен дебат в Народното събрание.