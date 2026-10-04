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Стефан Белчев за убийството в Пловдив: Чакаме да видим има ли поръчител

Стефан Белчев за убийството в Пловдив: Чакаме да видим има ли поръчител
БТА

Според народния представител от "Прогресивна България" вътрешният министър Иван Демерджиев се справя отлично с работата си на поста

Това е тежък криминален инцидент. Радващо е, че органите на реда светкавично разкриха това престъпление и вече ще се види има ли поръчител нагоре по веригата. С тези думи народният представител от „Прогресивна България“ Стефан Белчев коментира пред НОВА Тв убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Депутатът изрази очакване да види как Прокуратурата ще изпълни своите задължения по случая и добави, че според него вътрешният министър Иван Демерджиев се справя отлично с работата си на поста.

В рамките на интервюто Белчев коментира и актуалната икономическа обстановка в странта, като изтъкна, че не вижда връзка между разрешения износ на горива и поскъпването им на вътрешния пазар. По думите му рафинерията на „Лукойл“ произвежда количества, надвишаващи местното потребление, а складовете ѝ вече преливат, което налага дистрибуция, за да не се блокира производството.

„Социализмът отдавна свърши. Това е гориво на пазарен принцип, „Лукойл” следва борсовите политики. Горивото навсякъде скача. Само Малта е с по-ниски цени от нас сред целия ЕС“, обърна внимание той.

Народният представител изрази мнение, че в страната няма процес на рязко обедняване. Той подчерта, че средната работна заплата в България нараства с едни от най-бързите темпове в ЕС, а икономиката запазва стабилност и добър растеж.

По отношение на идеите за допълнително данъчно облагане на бизнеса, Белчев посочи, че въвеждането на еднократен налог върху свръхпечалбите в определени сектори е напълно нормална и позната в международната практика мярка.

Той прогнозира още, че бъдещият Бюджет 2027 ще заложи на стабилни механизми, които да гарантират социална поносимост за българските семейства, да съхранят бизнес средата и чрез решителни стъпки да свият дефицита до 3,5%.

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