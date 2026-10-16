Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

Британският премиер Анди Бърнам изключи възможността за провеждане на втори референдум за независимостта на Шотландия в рамките на своя мандат. Той заяви, че политическият дебат трябва да се съсредоточи върху повишаването на жизнения стандарт и намирането на конкретни решения на проблемите на гражданите.

Според британския вестник „Телеграф“ позицията на Бърнам за запазването на Обединеното кралство остава непроменена. Премиерът изрази желание дискусиите за евентуален нов референдум да отстъпят място на теми, по които правителството и шотландските власти могат да постигнат съгласие.

Попитан дали категорично изключва провеждането на втори референдум за независимостта на Шотландия по време на мандата си, Бърнам заяви, че подкрепя „всички форми на обединение“.

„Смятам, че съюзът между държавите е по-добрият вариант, защото в свят, изпълнен с предизвикателства, можем да се справяме с проблемите по-уверено и да разполагаме с повече възможности, когато си сътрудничим и работим заедно“, посочи британският премиер.

Той уточни, че вече е изложил позицията си пред първия министър на Шотландия Джон Суини, който подкрепя различен подход към въпроса за независимостта.

Бърнам подчерта, че въпреки различията двете страни трябва да продължат да работят заедно по темите, по които могат да намерят общ език.

„Приемаме, че имаме различни гледни точки, и работим заедно по въпросите, по които можем да постигнем съгласие. Позицията ми няма да се промени, но нека продължим да търсим възможности за напредък там, където това е възможно“, заяви той.