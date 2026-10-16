Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

Жителка на Истанбул разказа пред Таралеж за ситуацията в мегаполиса след потопа тази седмица, като посочи, че в момента ситуацията се нормализира, а в деня на наводнението (сряда - 14.10 ) е имало истински транспортен хаос. Айтен Реджепоглу посочи, че нейни колеги са изминали с личен автомобил разстояние от 39 километра за 6 часа и половина.

Петима души загинаха при стихията, включително 14-годишно момче. Няколко човека са изчезнали при потопа.

Подлези и тунели бяха наводнени, а в някои части на града се образуваха свлачища. На много места в града има паднали дървета. Наводнени бяха домове и търговски обекти, джамии, шофьори бяха блокирани на пътищата, много паркирани автомобили бяха отнесени от придошлите води.

Реджепоглу разказа също, че в редица квартали ситуацията е била много тежка, но в района, в който тя живее (Бахчелиевлер - в европейската част на града) положението е било приемливо.

По думите й в някои квартали, включително елитни квартали с ново строителство, ситуацията е била апокалиптична. Според нея това е възможно да се дължи на презастрояването.

"Както и в България, строят сериозно навсякъде, а после се чудят какво да правят", каза Реджепоглу, която има роднини в България.

Според нея дори е било възможно да има още повече жертви в 16-милионния мегаполис на фона на „трагичната“ ситуация в редица квартали, където е валяло доста и пътищата са се превърнали в реки.

Макар че в кварталите, в които живее и работи Реджепоглу, не е имало извънредна ситуация, тя сподели, че едва се е прибрала в деня на потопа.

"При нас валя много, но нямаше събиране на вода. Едва се прибрах вкъщи, при проливния дъжд не помага нито чадър, нито каквото и да било друго. За щастие по трасето ми нямаше такива аномалии като в други квартали, но докато вървях от работа до метрото, буквало нищо не виждах. Спря движение, спря всичко", разказва жената.

"Тъй като беше краят на работния ден за мнозина (след 17 ч.) съответно имаше задръствания навсякъде", посочи тя, като добави, че въпреки извънредната ситуация общественият транспорт (включително метро, трамваи) е работил нормално, на практика без проблеми.

Реджепоглу обаче добави, че нейни колеги са се придвижвали шест часа и половина с личен транспорт от квартал Бейкоз до квартал Джеррахпаша (39 км.).

"При един такъв проливен дъжд обаче за Истанбул това е нормално да се случи", отбеляза тя.

Заради потопа 15 октомври и днешният 16 октомври бяха обявени за неучебни.

Бедствието засегна сериозно и въздушния трафик, като десетки полети за летищата "Истанбул" и "Сабиха Гьокчен" бяха пренасочени, а други бяха анулирани.

Валежите в турския мегаполис на 14 октомври бяха обявени за рекордни от 84 години насам.

Опасното време в много части на Турция продължава. Оранжев код е обявен в пет окръга, информира телевизия СиЕнЕн-Тюрк.