България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

Представители на европейски държави и образователни организации обсъждат в София бъдещето на висшето образование в Европа през следващото десетилетие. България е домакин на международната работна среща в качеството си на съпредседател на Координационната група за прилагане на Болонския процес, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Основен акцент в дискусиите са реформите във висшето образование, възможностите за по-гъвкаво обучение и улесняването на академичната мобилност. Срещата е част от подготовката за предстоящата министерска конференция за Болонския процес, който насърчава сътрудничеството между европейските държави и взаимното признаване на образованието и квалификациите.

Участниците в срещата бяха приветствани от парламентарния секретар на Министерството на образованието и науката Радослав Христов.

Той подчерта значението на съвместните усилия за изграждането на модерно, приобщаващо и конкурентоспособно европейско висше образование.

„Убеден съм, че днешните дискусии ще бъдат открити, конструктивни и насочени към нашите споделени приоритети. Въз основа на обмена, който вече започна, съм сигурен, че ще продължим да работим заедно за силно, модерно и приобщаващо Европейско пространство за висше образование“, каза Христов.

На срещата бяха обсъдени разработените национални планове за действие, напредъкът по предприетите реформи и възможностите за въвеждане на по-гъвкави форми на обучение. Специално внимание беше отделено на развитието на Европейското пространство за висше образование през следващото десетилетие.

Болонският процес има за цел да направи националните системи за висше образование по-съвместими и прозрачни. Участието на България в него подпомага международното признаване на българските дипломи, мобилността на студентите и преподавателите, и повишаването на качеството на висшето образование. Чрез общи принципи и инструменти се улесняват обучението и професионалната реализация на младите хора в различни европейски държави.

България е представена в съпредседателството на Координационната група за прилагане на Болонския процес от д-р Ивана Радонова от дирекцията „Висше образование“ на МОН. В срещата участват и другите двама съпредседатели - Мария Кело от Европейската университетска асоциация (EUA), и Майа Иннола от Финландия, както и представители на четирите тематични групи към Координационната група, на Секретариата на Европейското пространство за висше образование, на Европейската комисия и експерти от МОН.