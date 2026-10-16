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Путин: Буферната зона по границата с Украйна няма да бъде предмет на преговори

Путин: Буферната зона по границата с Украйна няма да бъде предмет на преговори
АР/БТА

По думите му изграждането на тази зона е част от действията на Москва в пограничните райони

Руският президент Владимир Путин заяви, че създаваната от руските сили зона за сигурност по границата с Украйна няма да бъде предмет на преговори с Киев в бъдеще. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл.

Путин е направил изявлението по време на посещение в команден пункт на Обединената групировка руски войски. По думите му изграждането на тази зона е част от действията на Москва в пограничните райони.

Руският президент посочи още, че руските сили все още не контролират малко над 10% от територията на украинската Донецка област, както и 16,5% от Запорожка област.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че армията е установила контрол над селата Варваровка и Николаевка в Харковска област. Информацията беше разпространена от ТАСС. Двете населени места се намират в близост до границата с Русия.

Според съобщението на военното ведомство през последната седмица руските сили са превзели общо 12 населени места на украинска територия.

Москва не е обявявала Харковска област за анексирана, но заявява, че целта ѝ е да създаде там буферна зона, която да предпазва руските погранични райони от украински атаки. 

Изявлението на Путин очертава позицията на Москва за бъдещите преговори с Украйна, като руският президент настоява, че създаването на зоната за сигурност няма да подлежи на обсъждане.

 
 
 

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