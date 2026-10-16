Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Гласуването за отличието „Будител на годината 2026“ на Българското национално радио (БНР) продължава до 31 октомври. Сред десетте финалисти са личности и организации с принос към популяризирането на науката и историята, съхраняването на обществената памет, развитието на културата и подкрепата за уязвими групи. Това съобщават от БНР.

Тази година журито в състав: Ива Дойчинова, д-р Румен Манов, Светослав Иванов, Никола Рахнев, Даниел Ненчев, Добрина Чешмеджиева и Мартин Атанасов, е избрало десет финалисти сред десетки номинации. Всеки желаещ може да гласува еднократно за своя фаворит чрез специално създадената онлайн платформа.

Сред номинираните е Любов Костова, позната с работата си за популяризирането на науката и учените. Тя е сред създателите на Софийския фестивал на науката, съосновател на фондация „Красива наука“ и глобален мениджър на международния конкурс за млади учени FameLab. През 2025 г. получава Почетния орден на Британската империя за приноса си към научната комуникация и културните връзки между България и Обединеното кралство.

Димитър Коцев-Шошо и Христо Христов са номинирани за работата си по възстановяването на паметта за репресиите на тоталитарния режим. Документалният им филм „Последните концлагеристи от „Белене“ разказва за български граждани от турски произход, изпратени в лагера заради отказа им да приемат насилствено наложените имена. Христов е автор на сценария, а Коцев-Шошо представя историите на оцелелите и техните семейства.

Театралният и кинорежисьор Явор Гърдев е сред финалистите за приноса си към българския театър и присъствието му на европейската сцена. Неговият спектакъл „Вакханки“ по Еврипид, представен през юли 2026 г. в Античния театър в Епидавър, Гърция, получава пет номинации за наградите на Гръцкия съюз на критиците за театър и изпълнителски изкуства. В работата си Гърдев изследва теми като властта, свободата и човешкото поведение.

Юрий Вълковски, директор на фондация „Народни читалища“, е отличен с номинация за усилията си да направи по-видима ролята на читалищата в обществения и културния живот. През 2026 г. екипът му представя първата интерактивна онлайн карта на българските читалища, която съдържа данни за 3597 институции. Фондацията развива и инициативи за финансиране на читалищни проекти и защита на интересите на тези културни средища.

Стефан Бакалов, дългогодишен служител на Агенция „Митници“, е номиниран за кампанията „Не сте сами“, насочена към предпазването на младите хора от наркотична и хазартна зависимост. Повече от 25 години той се среща с ученици в страната, за да ги запознава с рисковете от употребата на наркотици. През учебната 2025/2026 г. инициативата достига до над 7000 деца.

Сред финалистите е и фондация „Подай ръка“, която подпомага деца, семейства, възрастни хора и хора с увреждания чрез социална и здравна подкрепа, стипендии и инициативи за интеграция. От създаването си организацията е подкрепила над 4000 семейства, а в различните ѝ кампании са участвали повече от 1000 доброволци и дарители.

Димитър Иванов, основател на фондация „Заедно за доброто“, е номиниран за инициативата си за събиране, ремонт и безвъзмездно предоставяне на помощни средства на хора с двигателни затруднения. Организацията възстановява и дарява инвалидни колички, проходилки, тоалетни столове и специализирани велосипеди, като обединява доброволци и дарители от страната и чужбина.

Историкът д-р Александър Стоянов от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките е сред финалистите за усилията си да направи историческото знание достъпно за широката публика. Чрез публикации, участия в публични дискусии и образователния подкаст „Да поговорим за История“ той насърчава критичното мислене и представя миналото отвъд разпространените митове. Сред книгите му са „Българите между две катастрофи (1396–1944 г.)“ и излязлата през 2026 г. „Българите между две империи (632–1396 г.)“.

Слав Петков, основател и председател на Федерацията по адаптирана физическа активност, е номиниран за работата си за достъпа до спорт на хора с интелектуални затруднения и синдром на Даун. През 2026 г. София беше домакин на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, в което участваха близо 400 състезатели от 27 държави. Българските представители спечелиха 27 медала, от които 12 златни, шест сребърни и девет бронзови.

Борис Бъндев, съосновател на социалното предприятие „Стрей Шийп“ (Stray Sheep), е сред финалистите за работата си за популяризирането на жестовия език и подобряването на достъпа на глухите хора до информация и култура. Сред инициативите на екипа са проектът „Стих в жест“, представящ произведения на българската литература на жестов език, и видеоподкастът „Гласът на жеста“, създаден съвместно с БНР. Чрез жестов превод на концерти организацията работи и за по-пълноценното участие на глухата общност в културния живот.