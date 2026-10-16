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Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

Дванадесетокласникът Валентин Кирилов от Казанлък има десетки международни отличия и разработи научен проект за оптимизиране на розобера

Дванадесетокласникът Валентин Кирилов от ППМГ "Никола Обрешков" в Казанлък ще представя България на финала на Световната международна математическа олимпиада (WIMO) в Шанхай през януари 2027 година. Младият математик вече има десетки международни отличия, включително златни медали от престижни състезания в Азия.

По повод постиженията му министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев го покани на среща в Министерството на образованието и науката. Двамата обсъдиха предстоящата олимпиада, развитието на младите таланти и възможностите за продължаване на образованието им в България.

"Имам огромен интерес към математиката и винаги искам да научавам повече и повече. Не очаквах да постигна толкова много успехи, защото съм много критичен към себе си", сподели Валентин.

През август тази година той спечели златен медал от финала на Hong Kong International Mathematical Olympiad, в който участват над 6000 състезатели от различни държави. Младежът е и двукратен златен медалист от Азиатската международна математическа олимпиада AIMO Open, като печели отличия в Токио през 2025 година и Ханой през 2026 година.

Сред успехите му е и златен медал от World Mathematics Invitational в Япония. Освен в математиката Валентин има интереси в областта на програмирането, роботиката, изкуствения интелект и киберсигурността. През последната година той се класира за националните кръгове на четири олимпиади - по математика, физика, информатика и изкуствен интелект.

Младият талант е автор и на научен проект за математическо моделиране и оптимизиране на розобера в Българската розова долина. Разработката му печели трето място на международния форум Mini Math Creative Competition.

Една от големите мечти на Валентин е да създаде школи, в които талантливи деца да получават подготовка по математика на високо ниво.

"Виждам колко труден беше пътят, по който преминах. Не всеки може сам да се мотивира и непрекъснато да търси начини да се развива. Такива школи биха помогнали много на децата с интерес към математиката", посочи ученикът.

От своя страна образователният министър го насърчи да обмисли възможностите за висше образование в България, включително в Софийския университет и Института INSAIT.

МОН развива и националната програма "Бъдеще за таланти", чрез която се създават регионални школи по математика, информатика и природни науки, както и възможности за подготовка на нови преподаватели.

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