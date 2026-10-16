Новини
Търси
Подкаст
Политика

Няма да затварят училища заради липса на пари за отопление, увери министър Вълчев

Няма да затварят училища заради липса на пари за отопление, увери министър Вълчев
БТА

Образователният министър отбеляза, че отделните училища и детски градини се различават значително по броя на децата и учениците, по броя на паралелките и по отоплението на съответните сгради

"Нито едно училище в България, не само в област Силистра, няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление".

Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Димитър Тодоров от „Прогресивна България“ за готовността за отоплителния сезон и за използваните горива за отопление в учебните заведения и детски градини на територията на област Силистра.

Тодоров съобщи, че в област Силистра за учебната 2026/2027 година има 41 училища, 22 детски градини и един център за специална образователна подкрепа.

"Тези общо 64 образователни институции се отопляват с различно отопление и с различни видове горива. Разходите за отопление на образователните институции са пряко зависими от вида на използваното гориво, от площта и техническото състояние на сградния фонд, от климатичните условия и от продължителността на отоплителния сезон".

Той отбеляза, че отделните училища и детски градини се различават значително по броя на децата и учениците, по броя на паралелките и по отоплението на съответните сгради.

„Министерството на образованието и науката, като първостепенен разпоредител с бюджет на част от образователните институции в страната, има такава практика по утвърждаваните през годините формули за разпределение на бюджета, заложено е и за 2026 г. такъв допълнителен компонент - добавка за отопление с течно гориво. По този начин се подпомагат допълнително образователните институции, на които отоплителните инсталации работят с такъв вид гориво. На този етап МОН не е констатирало недостиг на средства за обезпечаване на отоплителния сезон в образователната система, включително и в област Силистра. В случай, че през зимния сезон цените на горивата в страната продължат да нарастват и се установи, че образователните институции изчерпват възможностите си за покриване на разходите за отопление, МОН ще предприеме необходимите действия за предоставяне на допълнителен финансов ресурс, насочен към отоплението. Мога да ви уверя, че нито едно училище в България, не само в област Силистра, няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление“.

Още по темата

Образователният министър: Семейството не трябва да бъде само „касичка“ за училището

Образователният министър: Семейството не трябва да бъде само „касичка“ за училището

Проф. Георги Вълчев: Почти съм уверен, че образованието ще бъде приоритет в бюджета за 2027 г.

Проф. Георги Вълчев: Почти съм уверен, че образованието ще бъде приоритет в бюджета за 2027 г.

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Окончателно: Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти

Окончателно: Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти

Димитър Стоянов: МО поставя все по-голям фокус върху опциите за използване на инструментите за превъоръжаване

Димитър Стоянов: МО поставя все по-голям фокус върху опциите за използване на инструментите за превъоръжаване

Михаела Доцова: Сигурността в Черно море изисква общи европейски действия

Михаела Доцова: Сигурността в Черно море изисква общи европейски действия

Надежда Йорданова: Предложението за помилването на Петричкия Ескобар е на назначената от президента Комисия по помилването

Надежда Йорданова: Предложението за помилването на Петричкия Ескобар е на назначената от президента Комисия по помилването

Петър Витанов от ПБ сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа, известен с връзките си с мафията

Петър Витанов от ПБ сравни лидера на КНСБ с Джими Хофа, известен с връзките си с мафията

Водещи

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

  • Преди 5 минути
Африка изпревари Европа по брой католици

Африка изпревари Европа по брой католици

  • Преди 9 минути
Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

  • Преди 13 минути
Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

  • Преди 19 минути
Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

  • Преди 20 минути
3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

  • Преди 30 минути
ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

  • Преди 36 минути
19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

  • Преди 37 минути
Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

  • Преди 42 минути
Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

  • Преди 48 минути
Окончателно: Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти

Окончателно: Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти