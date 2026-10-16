52-годишната Хилари Суонк: Сблъсквам се с негативни реакции заради бременността ми

Жените се сблъскват със „сериозни негативни реакции“, когато имат деца в зряла възраст. Това каза 52-годишната актриса Хилари Суонк, която наскоро обяви, че бременна, съобщи ДПА.

Носителката на „Оскар“ очаква дете през декември. Със съпруга си - бизнесмена Филип Шнайдер вече имат тригодишни близнаци .

„Жените често се сблъскват с негативни реакции, когато имат деца в по-зряла възраст. За мъжете това не важи, което е доста интересно“, отбелязва Суонк в предаването „Шоуто на Дрю Баримор“.

Тя сподели за разговора си с жена, която я е укорила, когато е била бременна с близнаците си, като ѝ дала за пример преживяната от нея мъка при смъртта на баща ѝ, когато е била на 20 години.

Суонк съобщи за бременността си, споделяйки анимация, показваща я с бременна заедно със семейството ѝ.

„Много хора питат какъв е следващият ми проект – ето го, излиза през декември,“ написа в Инстграм тя.

Суонк се омъжи за Филип Шнайдер през 2018 г.. Предишният ѝ съпруг беше актьорът Чад Лоу.

Актрисата е носителка на две награди „Оскар“ за най-добра женска роля за филмите „Момчетата не плачат“ (Boys Don’t Cry, 2000 г.) и „Момиче за милиони“ (Million Dollar Baby, 2005 г.).