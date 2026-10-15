52-годишната актриса Хилари Суонк очаква третото си дете

Холивудската актриса Хилари Суонк очаква третото си дете на 52-годишна възраст. Звездата сподели радостната новина в сряда чрез забавно видео в Instagram, с което изненада своите почитатели.

„Много хора ме питат какъв ще бъде следващият ми проект. Този излиза през декември“, написа актрисата към публикацията си.

Суонк използва популярна тенденция в TikTok, при която участниците прикрепят светещи неонови пръчици към тъмни дрехи, за да оформят светещи силуети. Във видеото се включват съпругът ѝ Филип Шнайдер, на 53 години, и двете им деца. Изненадата идва, когато става ясно, че върху корема на актрисата също има светеща пръчица, разкриваща бременността ѝ.

Хилари Суонк вече е майка на близнаци

През април 2023 г. Суонк съобщи, че е родила близнаци — момче на име Ом и момиче на име Ая. Актрисата сподели новината на Великден със снимка, на която държи новородените си деца, докато наблюдава залеза.

„Не беше лесно. Но момче (и момиче!) си заслужаваше. Честит Великден! Публикувам от чистия рай“, написа тя към снимката.

Звездата от „Момчетата не плачат“ и „Бебе за милион долара“ обяви първата си бременност през октомври 2022 г. Тогава тя разкри в предаването Good Morning America, че очаква не едно, а две деца.

„Ще бъда майка! И не само на едно, а на две. Толкова е хубаво, че мога да говоря за това и да го споделя“, заяви актрисата.

Новината предизвика вълна от поздравления в социалните мрежи. Сред известните личности, които я подкрепиха, бяха Шарън Стоун, Джеси Тайлър Фъргюсън и София Буш.

„Бог да благослови, скъпа. Това е най-необикновеното пътешествие досега. Толкова съм щастлива за всички вас“, написа Шарън Стоун.

През февруари Суонк сподели и снимка от ски ваканция със сина си Ом, предоставяйки на последователите си рядък поглед към семейния си живот.

Защо актрисата е чакала да стане майка

В интервю за Extra през октомври 2022 г. Суонк разказа, че дълго време е мечтала да има деца, но е изчаквала подходящия момент.

„Имах кариера и нямах правилната връзка допреди около четири години. Всички елементи трябваше да се съберат и нещата да се получат“, обясни тя.

Актрисата допълни, че майчинството е нещо, за което е мислила още от детството си.

Суонк и Филип Шнайдер сключиха брак през 2018 г. Според медийни публикации двамата се запознали на среща, организирана от общи приятели, през ноември 2016 г.