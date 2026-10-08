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МОН ще представи данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 г.

МОН ще представи данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 г.
БТА

В Рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България

Министерството на образованието и науката (МОН) ще обяви данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 година днес от 10:00 часа в МОН.

В публичното представяне на новото издание ще участва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщават от пресцентъра на ведомството. 

За 2026 година в Рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България, поясняват от МОН.

Данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 година показаха, че най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ (над 4700 лв.), следвани от тези, които са завършили „Национална сигурност“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Металургия“, „Обществено здраве“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Енергетика“, „Медицина“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ (между 3300 и 3800 лв.).

На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход получават завършилите магистърски програми в направление „Администрация и управление“ на Американския университет (10 108 лв.) и „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (8568 лв.) и Нов български университет (7919 лв.).

Сред завършилите бакалавърски програми най-висок облагаем доход през 2025 година имаха завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (7107 лв.).

Висшето училище с най-голям брой действащи студенти през 2025 година беше Софийският университет „Св. Климент Охридски“ - 19 799, следвано от Университета за национално и световно стопанство с 17 092 студенти и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с 16 285.

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