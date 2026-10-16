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Над 150 хиляди души ще броят резултатите от вота

Над 150 хиляди души ще броят резултатите от вота
БТА

ЦИК и Информационно обслужване обясниха как ще се отчитат гласовете

Централната избирателна комисия и Информационно обслужване обясниха как ще се отчитат гласовете на вота на 25 октомври.

След края на изборния ден резултатите от секциите ще бъдат събирани в изчислителни пунктове за всяка област.

Над 150 хиляди души са ангажирани с въвеждането и проверката на резултатите от изборите. 

Според новите разпоредби в Изборния кодекс протоколите от машините за гласуване ще бъдат използвани за отчитане на резултатите, а разписките от устройствата ще се преброяват контролно, предава НОВА.

В цялата страна вече започнаха обученията на секционните комисии, при които се набляга на новите разпоредби за машинното гласуване. 

„Не се поставя печат върху разписката от машината, тъй като тя вече не е със статут на бюлетина, тя е контролна разписка. Новото е че, когато в секцията има машина, официалният резултат е протокола от машината”, каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Очаквам да има проблеми, ако членовете на комисиите трябва да попълват комбиниран протокол, ако случайно машината спре да работи. Тука има една секция с 2 машини, предвидено е в секциите с 2 машини, ако едната спре - да се продължи работата с втората машина, каза Екатерина Клечкова-Димитрова, която е член на 26 РИК в София-област.

 

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