Назначиха психолого-психиатрична експертиза на задържания за смъртта на трима души в Угърчин през юни

Окръжният съд в Ловеч назначи комплексна психолого-психиатрична експертиза на Антони Амзин, който бе задържан за смъртта на трима души в Угърчин през юни, предава БТА.

Експертизата, поискана от прокуратурата, трябва да установи дали обвиняемият страда от психично заболяване, което евентуално да попречи да участва в наказателното производство.

Часове след тежкото престъпление, при което живота си загубиха 18-годишната Даниела Левчева, ненавършилата 17 години нейна съименничка и 27-годишният Юлиян Левчев, бе задържан 27-годишният Петър Иванов.

През юли бе повдигнато обвинение за съпричастност и към Антони Амзин.