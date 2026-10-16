Назначиха психолого-психиатрична експертиза на задържания за смъртта на трима души в Угърчин през юни
През юли бе повдигнато обвинение за съпричастност към Антони Амзин
Окръжният съд в Ловеч назначи комплексна психолого-психиатрична експертиза на Антони Амзин, който бе задържан за смъртта на трима души в Угърчин през юни, предава БТА.
Експертизата, поискана от прокуратурата, трябва да установи дали обвиняемият страда от психично заболяване, което евентуално да попречи да участва в наказателното производство.
Часове след тежкото престъпление, при което живота си загубиха 18-годишната Даниела Левчева, ненавършилата 17 години нейна съименничка и 27-годишният Юлиян Левчев, бе задържан 27-годишният Петър Иванов.
През юли бе повдигнато обвинение за съпричастност и към Антони Амзин.