КТ "Подкрепа" предлага 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера само за първото полугодие на 2027 г.

КТ "Подкрепа" предлага заложеното увеличение от 5% на възнагражденията в бюджетната сфера да се приложи само през първите шест месеца на 2027 г., след което да бъде направена оценка дали е възможно допълнително повишение през втората половина на годината. Синдикатът настоява и предвиденото облагане на ваучерите за храна със 7% да бъде под формата на осигурителна вноска, а не на данък.

Предложенията са били обсъдени на днешната среща между синдикатите и министъра на финансите Гълъб Донев. Това стана ясно от думите на президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Той определи резултата от разговорите с думите: "за работниците и служителите, нищо, но от сърце".

Манолов обясни, че синдикатът предлага първоначално увеличението на заплатите в публичния сектор да бъде ограничено до първото полугодие на 2027 г. След това трябва да се прецени дали бюджетните възможности позволяват ново повишение през останалите шест месеца.

По отношение на ваучерите за храна Манолов заяви, че ако облагането им е неизбежно, то би било по-полезно да се въведе осигурителна вноска вместо данък.

"Това ще намали трансфера към държавното обществено осигуряване от една страна, от друга страна обаче това ще влезе в осигурителния доход на лицата, което ние намираме за полезно. Стори ми се, че се съгласиха, дано не съм се излъгал", каза Манолов.

Попитан дали смята, че приходите, заложени в макрорамката, са подценени, президентът на КТ "Подкрепа" отговори положително. Според него подобен подход е трайна практика при изготвянето на държавните бюджети.

"Разбира се, че приходите в макрорамката винаги са занижени, политически маниер, който е непреодолим в България. Нито един министър на финансите няма да си признае къде са му буферите, защото накрая как ще излезе герой, това е политически маниер непреодолим, както говорихме за оня страшен дефицит, който сега излиза някакъв различен и за това заслугата е за политиците, няма такова нещо", каза той.

По-късно днес представители на работодателските организации също ще се срещнат с финансовия министър Гълъб Донев.