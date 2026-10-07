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КТ "Подкрепа": Минималната заплата може да е около 660 евро през 2027 г.

КТ "Подкрепа": Минималната заплата може да е около 660 евро през 2027 г.

Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев заяви, че сегашната формула ощетява работещите, а социалният министър Наталия Ефремова ще настоява за размер от 672 евро

КТ "Подкрепа" не приема начина, по който се определя минималната работна заплата, и смята, че действащият механизъм ощетява работещите. Това заяви главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев пред NOVA NEWS.

По думите му предвиденият досега механизъм в Кодекса на труда на практика не работи за определянето на минималното възнаграждение за следващата година.

"Това, което "договаряме" за следващата година, е да има механизъм и да измислим заплатата за 2028 година. Това, което имаме като информация, е да бъде около 660 евро за 2027 г., но социалният министър Ефремова каза, че ще се бори да е 672 евро", заяви Кацарчев.

Той посочи, че синдикатът има натрупани възражения и по други теми, свързани с трудовите права и социалната политика.

"При нас има голямо натрупване - освен за МРЗ, така и за отнемането на правата на хората, работещи на половин ден, както и реформите в детското и училищното образование", обясни Кацарчев.

По думите му структурите на КТ "Подкрепа" вече са изпратили предложенията си за необходимите промени, но окончателните решения ще зависят и от параметрите, които бъдат заложени в бюджета за 2027 г.

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