Гълъб Донев преговаря със синдикатите за минималната работна заплата

В Министерството на финансите започва среща между представители на синдикатите и финансовия министър Гълъб Донев. След нея се очаква да се проведе и среща с работодателите.

Синдикатите не са съгласни с предложения от правителството размер на минималната работна заплата за следващата година – 660 евро, както и с предвиденото 5% увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера.

За днес е обявен протестен митинг и автошествие пред парламента под надслов „За по-високи доходи“.

По-рано вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов заяви, че "КНСБ настоява за минимум 10% увеличение на работните заплати в бюджетната сфера и за минимална работна заплата от 690 евро".

Той коментира предложението за увеличение на заплатите с 5% в част от бюджетните сфери и със 7,5% в образованието. „Тези 5% всъщност са една социална жестокост, прикрита зад бюджетна дисциплина“, каза Капитанов.

По думите му служители в Български пощи, културата, земеделието и други обществени сектори получават ниски възнаграждения.

Капитанов даде за пример служителка в пощите, чиято нетна заплата е 523 евро. Според него увеличение с 5% не е достатъчно, за да компенсира разходите за живот.

По отношение на очакваните съкращения в държавната администрация Капитанов заяви, че синдикатът не отхвърля необходимостта от реформи, но настоява те да бъдат обосновани с реален анализ.

„Този единен подход не е изграден на база на някакъв функционален анализ. Той е единствено на една счетоводна рамка, една екселска таблица, която да казва 10% разходи“.