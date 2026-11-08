Никола Цолов: Формула 1? Решението за бъдещето ми е близо

Никола Цолов все още не знае дали ще кара във Формула 1 през следващия сезон, но е на мнение, че се е представил силно в Мексико. Българинът получи възможност да се качи в автомобила на Рейсинг Булс за първата свободна тренировка на пистата „Ерманос Родригес". Цолов завърши сесията на 12-о място, а шефът на отбора Алан Пермейн заяви, че представянето му е било „като по учебник".

Блестящ дебют за Никола Цолов във Формула 1

„Вече свикнах в социалните мрежи постоянно да се пише за това какво ще стане с мен, с Лиам Лоусън. Но още няма решение, което е сложно за всички. Сигурен съм, че в следващите няколко седмици ще има решение. Вече наближава крайният срок", заяви Никола за Sportal.

В края на лятото Цолов се качи на миналогодишния болид на Ред Бул и обясни какви са разликите с машината от 2026 година.

„Бързо свикнах с пистата „Ерманос Родригес", имах чувството, че съм карал много там, въпреки че работих един ден на симулатора. Трябваше ми повече време да свикна с колата, която е много по-различна от болида от Формула 1 от миналата година. Най-голямата разлика идва от работата на двигателя и задвижващата система. Всичко трябва да се съчетае в едно, при свалянето на скоростите, когато използваш мотора за спирачка", каза Българския лъв.

„Мисля, че представянето ми в Мексико беше силно. На излизане от бокса за една от сесиите с меките гуми ми казаха по радиото, че Хамилтън е на 2 секунди зад мен. Това беше страхотен момент, още не съм свикнал с имената. Това е Хамилтън, с много силна аура и излъчване", завърши Цолов.