Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Британски боксьор получи зловещ хематом на ринга (ВИДЕО)

Британски боксьор получи зловещ хематом на ринга (ВИДЕО)

Главата на Зак Милър буквално се деформира по време на мача срещу Гъли Поуар

Шокиращи кадри от боксовия ринг обиколиха света, след като британският боксьор Зак Милър получи ужасяваща травма по време на двубоя си срещу Гъли Поуар. Главата на състезателя буквално промени формата си заради огромни отоци, появили се след неволен сблъсък между двамата боксьори.

Олександър Усик напуска тежката категория в бокса

Милър и Поулър се изправиха един срещу друг в битка за вакантната британска титла в категория перо. Срещата се проведе в Манчестър на галавечер, чийто основен двубой беше между Джошуа Буатси и Уили Хътчинсън.

Кошмарът за Милър започна след случайно сблъскване на главите. Вследствие на контакта над едното му око се образува огромен хематом, който постепенно започна да нараства. Ситуацията се влоши още повече, след като се появи и втори голям оток от другата страна на челото му.

Въпреки ужасяващия вид на травмата, Милър получи разрешение да продължи. Лекарят край ринга го прегледа в деветия рунд, но не нареди незабавно прекратяване на срещата. Британецът издържа още два тежки рунда преди медицинският екип окончателно да се намеси. Тримата съдии присъдиха победата на Гъли Поуар с резултати 96:95, 97:94 и 96:94.

 

Още по темата

Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

Фюри - Джошуа е най-касовият боксов мач в историята на Великобритания

Фюри - Джошуа е най-касовият боксов мач в историята на Великобритания

Джошуа се закани: Ще бия Фюри с боксов ум и интелигентност

Джошуа се закани: Ще бия Фюри с боксов ум и интелигентност

Арестуваха четирима за убийството на боксьора Золани Тете

Арестуваха четирима за убийството на боксьора Золани Тете

Боксьор почина 11 години след трагичен сблъсък на ринга

Боксьор почина 11 години след трагичен сблъсък на ринга

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

Луис Енрике хвали ПСЖ след 11-а поредна победа

Луис Енрике хвали ПСЖ след 11-а поредна победа

Водещи

Израелският министър на отбраната: Не сме приключили с Иран

Израелският министър на отбраната: Не сме приключили с Иран

  • Преди 2 минути
Киселото зеле излиза солено тази зима: Колко ще ни струва пълненето на бидоните

Киселото зеле излиза солено тази зима: Колко ще ни струва пълненето на бидоните

  • Преди 3 минути
Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

  • Преди 6 минути
Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

  • Преди 8 минути
Петима загинаха при руски обстрел в Донецка област

Петима загинаха при руски обстрел в Донецка област

  • Преди 13 минути
Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

  • Преди 19 минути
По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

  • Преди 22 минути
Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

  • Преди 29 минути
Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 46 минути
Георг Георгиев поиска оставката на Гълъб Донев: "Колосална лъжа"

Георг Георгиев поиска оставката на Гълъб Донев: "Колосална лъжа"

  • Преди 47 минути
Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

  • Преди 48 минути
Борисов: Българите губят милиони всеки месец, а властта не решава проблемите

Борисов: Българите губят милиони всеки месец, а властта не решава проблемите

  • Преди 1 час
Стефан Белчев: Отваряме кутията с тиктакащите бомби, за да спрем финансовия разгул

Стефан Белчев: Отваряме кутията с тиктакащите бомби, за да спрем финансовия разгул

  • Преди 1 час