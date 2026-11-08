Британски боксьор получи зловещ хематом на ринга (ВИДЕО)

Шокиращи кадри от боксовия ринг обиколиха света, след като британският боксьор Зак Милър получи ужасяваща травма по време на двубоя си срещу Гъли Поуар. Главата на състезателя буквално промени формата си заради огромни отоци, появили се след неволен сблъсък между двамата боксьори.

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Милър и Поулър се изправиха един срещу друг в битка за вакантната британска титла в категория перо. Срещата се проведе в Манчестър на галавечер, чийто основен двубой беше между Джошуа Буатси и Уили Хътчинсън.

Кошмарът за Милър започна след случайно сблъскване на главите. Вследствие на контакта над едното му око се образува огромен хематом, който постепенно започна да нараства. Ситуацията се влоши още повече, след като се появи и втори голям оток от другата страна на челото му.

Въпреки ужасяващия вид на травмата, Милър получи разрешение да продължи. Лекарят край ринга го прегледа в деветия рунд, но не нареди незабавно прекратяване на срещата. Британецът издържа още два тежки рунда преди медицинският екип окончателно да се намеси. Тримата съдии присъдиха победата на Гъли Поуар с резултати 96:95, 97:94 и 96:94.