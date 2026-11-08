500 евро подкуп на кръстовище в София: Обвиниха разследващ полицай

Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е привлечен като обвиняем за поискан и получен подкуп в размер на 500 евро. Обвинението е повдигнато от Софийската градска прокуратура на 7 ноември 2026 г.

Според събраните до момента доказателства служителят е поискал и приел парите на 6 ноември около 15:00 часа в района на кръстовището на булевардите "Христо Ботев“ и "Тодор Александров“ в София.

По информация на прокуратурата сумата е била предназначена за извършване на действия по служба, свързани с досъдебно производство, по което полицаят е работил.

Разследващият трябвало да изпрати делото в прокуратурата с мнение за прекратяване, както и да съдейства за неговото прекратяване.

Срещу полицая е повдигнато обвинение за подкуп, свързан с изпълнението на служебните му задължения.

Случаят, за който ТАРАЛЕЖ съобщи още вчера, придоби ново развитие, след като Софийската градска прокуратура повдигна официално обвинение на разследващия полицай от СДВР. Служителят е заподозрян, че е поискал и получил 500 евро, за да съдейства за прекратяването на досъдебно производство.

Спрямо обвиняемия е определена мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 3000 евро.

От Софийската градска прокуратура уточняват, че при определянето на мярката е взето предвид рязкото влошаване на здравословното състояние на служителя, което е наложило неговата хоспитализация.

Разследването се води от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на държавното обвинение.

На полицая е повдигнато обвинение по чл. 302, т. 1 във връзка с чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс, които уреждат наказателната отговорност за подкуп, извършен от длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за досъдебното производство, чието прекратяване според обвинението е било предмет на поисканата сума.

Не е посочено и дали са установени други участници в случая.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около предполагаемото престъпление.

Повдигнатото обвинение не означава установена вина. Обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.