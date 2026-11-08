Новини
Търси
Подкаст
Общество

500 евро подкуп на кръстовище в София: Обвиниха разследващ полицай

500 евро подкуп на кръстовище в София: Обвиниха разследващ полицай
БТА

Служител на СДВР е обвинен, че поискал и получил парите, за да съдейства за прекратяване на разследвано от него дело. Определена му е парична гаранция от 3000 евро

Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е привлечен като обвиняем за поискан и получен подкуп в размер на 500 евро. Обвинението е повдигнато от Софийската градска прокуратура на 7 ноември 2026 г.

Според събраните до момента доказателства служителят е поискал и приел парите на 6 ноември около 15:00 часа в района на кръстовището на булевардите "Христо Ботев“ и "Тодор Александров“ в София.

По информация на прокуратурата сумата е била предназначена за извършване на действия по служба, свързани с досъдебно производство, по което полицаят е работил.

Разследващият трябвало да изпрати делото в прокуратурата с мнение за прекратяване, както и да съдейства за неговото прекратяване.

Срещу полицая е повдигнато обвинение за подкуп, свързан с изпълнението на служебните му задължения.

Случаят, за който ТАРАЛЕЖ съобщи още вчера, придоби ново развитие, след като Софийската градска прокуратура повдигна официално обвинение на разследващия полицай от СДВР. Служителят е заподозрян, че е поискал и получил 500 евро, за да съдейства за прекратяването на досъдебно производство.

Спрямо обвиняемия е определена мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 3000 евро.

От Софийската градска прокуратура уточняват, че при определянето на мярката е взето предвид рязкото влошаване на здравословното състояние на служителя, което е наложило неговата хоспитализация.

Разследването се води от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на държавното обвинение.

На полицая е повдигнато обвинение по чл. 302, т. 1 във връзка с чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс, които уреждат наказателната отговорност за подкуп, извършен от длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за досъдебното производство, чието прекратяване според обвинението е било предмет на поисканата сума.

Не е посочено и дали са установени други участници в случая.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около предполагаемото престъпление.

Повдигнатото обвинение не означава установена вина. Обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Още по темата

Арестуваха шофьор, предложил подкуп на полицаи в Поморие

Арестуваха шофьор, предложил подкуп на полицаи в Поморие

Кметът на Пазарджик сезира МВР и ГДБОП за фалшиво видео с подкуп

Кметът на Пазарджик сезира МВР и ГДБОП за фалшиво видео с подкуп

Двамата служители на НАП, обвинени в подкуп, остават задържани

Двамата служители на НАП, обвинени в подкуп, остават задържани

За предложен подкуп: Условна присъда и глоба от 10 000 лева (5 000 евро) на румънски шофьор

За предложен подкуп: Условна присъда и глоба от 10 000 лева (5 000 евро) на румънски шофьор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

Водещи

Киселото зеле излиза солено тази зима: Колко ще ни струва пълненето на бидоните

Киселото зеле излиза солено тази зима: Колко ще ни струва пълненето на бидоните

  • Току-що
Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

Стеф Къри задмина ЛеБрон с нова лекция в НБА

  • Преди 4 минути
Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

Димитър Манолов: Парите във втория пенсионен стълб са на хората, трябва да могат да се разпореждат с тях

  • Преди 5 минути
Петима загинаха при руски обстрел в Донецка област

Петима загинаха при руски обстрел в Донецка област

  • Преди 11 минути
Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

  • Преди 17 минути
По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

По-ниска избирателна активност на втория тур за членове на ВСС от съдийската квота

  • Преди 20 минути
Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има пострадали

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

Илияна Йотова изпрати съболезнования на Полша след трагедията в Краков

  • Преди 26 минути
Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

Къде да гледаме Левски - ЦСКА? По коя телевизия ще излъчват Вечното дерби

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 44 минути
Георг Георгиев поиска оставката на Гълъб Донев: "Колосална лъжа"

Георг Георгиев поиска оставката на Гълъб Донев: "Колосална лъжа"

  • Преди 45 минути
Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

  • Преди 45 минути
Борисов: Българите губят милиони всеки месец, а властта не решава проблемите

Борисов: Българите губят милиони всеки месец, а властта не решава проблемите

  • Преди 1 час
Стефан Белчев: Отваряме кутията с тиктакащите бомби, за да спрем финансовия разгул

Стефан Белчев: Отваряме кутията с тиктакащите бомби, за да спрем финансовия разгул

  • Преди 1 час
Луис Енрике хвали ПСЖ след 11-а поредна победа

Луис Енрике хвали ПСЖ след 11-а поредна победа

  • Преди 1 час