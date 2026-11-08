Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

На 8 ноември българската полиция отбелязва своя професионален празник, който съвпада с Архангеловден - деня, посветен на Свети Архангел Михаил. Зад тази традиция стои история, започнала преди повече от век и преминала през редица политически и обществени промени, припомня Българската телеграфна агенция (БТА).

Корените на българската полицейска институция датират от 1879 г., непосредствено след Освобождението. С указ на княз Александър Батенберг от 5 юли същата година е назначено първото българско правителство начело с Тодор Бурмов. В структурата му влиза Министерството на вътрешните дела, към което е създадено и административно-полицейско отделение.

През следващите десетилетия започва изграждането на нормативната основа за дейността на полицията. Сред важните стъпки е приемането на Закона за полицията, влязъл в сила на 12 декември 1889 г., за чието разработване съществен принос има Стефан Стамболов.

Традицията полицаите да отбелязват своя професионален празник на 8 ноември е въведена през 1924 г. по инициатива на софийския градоначалник, о.з. подполковник Георги Кисьов.

Датата не е избрана случайно. На Архангеловден православната църква почита Свети Архангел Михаил, смятан за предводител на небесното войнство. Именно той е възприет като небесен покровител на българските полицейски служители.

През 1925 г. е направена още една важна стъпка в развитието на институцията. С публикуването на Закона за администрацията и полицията на 4 май се поставя началото на Дирекцията на полицията като централна полицейска структура. За неин първи директор е назначен Иван Ковачев.

След установяването на комунистическия режим през 1944 г. честването на Архангеловден като професионален празник на полицията е преустановено. Традицията остава прекъсната в продължение на десетилетия.

Едва през 1994 г., след демократичните промени в България, празникът е възстановен по предложение на Националния полицейски синдикат.

Пет години по-късно, с решение №38 на Министерския съвет от 29 януари 1999 г., Архангеловден е официално обявен за професионален празник на служителите от Национална служба "Полиция“ към Министерството на вътрешните работи.

С течение на времето 8 ноември се утвърждава като ден за признание към работата на полицейските служители и за почит към загиналите при изпълнение на служебния си дълг.

Сред традиционните прояви са тържествени церемонии, награждаване на отличили се полицаи, празнични водосвети и поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите служители.

В различни градове се организират и дни на отворените врати, по време на които гражданите могат да се запознаят отблизо с работата на полицията, използваното оборудване и дейността на специализираните звена.

Архивите на БТА пазят сведения за редица подобни инициативи. През 2006 г. например в София са организирани демонстрации на полицейска техника, бойни умения и работа със служебни кучета.

През 2007 г. полицията в Сливен обявява ден на отворените врати, а година по-късно в Русе е представена изложба с исторически документи, полицейски униформи и оборудване от различни периоди.

През 2025 г. професионалният празник е отбелязан с тържествена церемония пред сградата на Главна дирекция "Национална полиция“ в София. Тогава са връчени отличия на служители на МВР и е отдадена почит на загиналите при изпълнение на задълженията им.

Днес, 147 години след поставянето на основите на българската полицейска институция, 8 ноември продължава да съчетава историческата традиция, религиозната символика и признанието към хората, които отговарят за обществения ред и сигурността.

Така Архангеловден остава не само църковен празник, но и дата, свързана с историята и развитието на българската полиция.