Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия

Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия
БТА

Три кандидатски листи се борят за 19 места в Националния съвет на българското малцинство, а вотът съвпада с Деня на Западните покрайнини

Българското национално малцинство в Сърбия избира днес, 8 ноември, своите представители в Националния съвет. Вотът се провежда в Деня на Западните покрайнини и е част от изборите за национални съвети на 23 малцинствени общности в страната.

За 19-те места в Националния съвет на българите се състезават три кандидатски листи - една от Босилеград и две от Цариброд.

В Босилеград участва листата "Това сме ние - Природно движение - Владимир Захариев", оглавявана от кмета на общината Владимир Захариев, който управлява пети пореден мандат. Листата е свързана с досегашното ръководство на Националния съвет.

От Цариброд се явяват "Нашият народ - Нашият глас - Нашето бъдеще - Партия на българите в Сърбия", водена от Деян Радивоев, и "Демократическа партия на българите - Небойша Иванов", с водач Драгана Николов Костич.

Избирателните секции са отворени от 7:00 до 20:00 часа местно време. Право на глас имат пълнолетните сръбски граждани от българското национално малцинство, вписани в специалния избирателен списък.

В Цариброд са регистрирани 5219 избиратели от българската общност, като гласуването се провежда в 23 секции.

Какви правомощия има Националният съвет?

Националните съвети в Сърбия са форма на малцинствено самоуправление и имат правомощия в четири основни области - образование, култура, информиране и официална употреба на езиците и писмеността на националните малцинства.

Общо 21 малцинствени общности избират своите представители чрез пряко гласуване, а руското и горанското малцинство - чрез електорални събрания.

Изборите се провеждат на фона на продължаващите проблеми с обезлюдяването на Западните покрайнини, образованието на български език и защитата на малцинствените права.

Резултатите от днешния вот ще определят кой ще представлява българската общност в Сърбия през следващия мандат по въпросите на образованието, културата, медиите и използването на българския език.

Още по темата

ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

Западните покрайнини и бъдещето на българската общност в Сърбия във фокуса на научна конференция в София

Западните покрайнини и бъдещето на българската общност в Сърбия във фокуса на научна конференция в София

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

Учени от цялата страна обсъждат историята и бъдещето на Западните български покрайнини

Учени от цялата страна обсъждат историята и бъдещето на Западните български покрайнини

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

Студенти срещу властта и опозицията: Протестът в Тирана прерасна в сблъсъци

Студенти срещу властта и опозицията: Протестът в Тирана прерасна в сблъсъци

Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

Разбиха мащабна схема за над 203 млн. евро в Гърция: Най-малко 18 души са арестувани

Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

В Северна Македония отдадоха почит на българските воини, загинали през Първата световна война

В Северна Македония отдадоха почит на българските воини, загинали през Първата световна война

Водещи

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

  • Току-що
Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

  • Току-що
Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

  • Преди 5 минути
Маринов: Не всяка обсъждана идея е официална позиция на правителството

Маринов: Не всяка обсъждана идея е официална позиция на правителството

  • Преди 20 минути
Кирил Вълчев: На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата

Кирил Вълчев: На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата

  • Преди 23 минути
Меси спечели „Златната обувка" в МЛС и отново влезе в историята

Меси спечели „Златната обувка" в МЛС и отново влезе в историята

  • Преди 25 минути
Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия

Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия

  • Преди 37 минути
Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

  • Преди 38 минути
Световната №1 се отказа от финалния турнир в женския тенис

Световната №1 се отказа от финалния турнир в женския тенис

  • Преди 39 минути
Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

  • Преди 48 минути
Православната църква отбелязва Архангеловден

Православната църква отбелязва Архангеловден

  • Преди 1 час
Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

  • Преди 1 час
Демерджиев: Да бъдеш полицай не е професия, а призвание

Демерджиев: Да бъдеш полицай не е професия, а призвание

  • Преди 1 час
Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск

Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск