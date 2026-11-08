Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия

Българското национално малцинство в Сърбия избира днес, 8 ноември, своите представители в Националния съвет. Вотът се провежда в Деня на Западните покрайнини и е част от изборите за национални съвети на 23 малцинствени общности в страната.

За 19-те места в Националния съвет на българите се състезават три кандидатски листи - една от Босилеград и две от Цариброд.

В Босилеград участва листата "Това сме ние - Природно движение - Владимир Захариев", оглавявана от кмета на общината Владимир Захариев, който управлява пети пореден мандат. Листата е свързана с досегашното ръководство на Националния съвет.

От Цариброд се явяват "Нашият народ - Нашият глас - Нашето бъдеще - Партия на българите в Сърбия", водена от Деян Радивоев, и "Демократическа партия на българите - Небойша Иванов", с водач Драгана Николов Костич.

Избирателните секции са отворени от 7:00 до 20:00 часа местно време. Право на глас имат пълнолетните сръбски граждани от българското национално малцинство, вписани в специалния избирателен списък.

В Цариброд са регистрирани 5219 избиратели от българската общност, като гласуването се провежда в 23 секции.

Какви правомощия има Националният съвет?

Националните съвети в Сърбия са форма на малцинствено самоуправление и имат правомощия в четири основни области - образование, култура, информиране и официална употреба на езиците и писмеността на националните малцинства.

Общо 21 малцинствени общности избират своите представители чрез пряко гласуване, а руското и горанското малцинство - чрез електорални събрания.

Изборите се провеждат на фона на продължаващите проблеми с обезлюдяването на Западните покрайнини, образованието на български език и защитата на малцинствените права.

Резултатите от днешния вот ще определят кой ще представлява българската общност в Сърбия през следващия мандат по въпросите на образованието, културата, медиите и използването на българския език.