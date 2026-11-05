България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

Министерството на труда и социалната политика подготвя нов прием по инициативата "Избирам България", насочен към привличането и професионалната реализация на млади хора с български произход. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова при откриването на форума "Европа е с мен".

Новият трети компонент ще бъде насочен към бесарабски българи, сънародници от Западните покрайнини и други младежи с български корени, които следват във висши училища в България.

„Виждайки колко успешна е тази инициатива, ще обявим една малко по-различно фокусирана мярка“, заяви Ефремова.

В момента се изпълнява вторият компонент на програмата, който насърчава преместването от големите градове към населени места с под 50 000 жители. Още през първите дни след старта му са подадени над 150 заявления.

„Целта е повече от ясна – да спрем обезлюдяването на големи територии от нашата страна, за да може бизнесът също да се върне там и да разкрива все повече и повече работни места“, подчерта министърът.

Първият етап на "Избирам България" беше насочен към завръщането на български граждани, живеещи и работещи в чужбина. При първоначално планирани около 1000 участници, по данни на министерството в България са се завърнали 1600 души от САЩ, Европа и Азия.

Част от завърналите се са избрали по-малки населени места, където са започнали работа или са развили собствен бизнес.

Инициативата се финансира по Програма "Развитие на човешките ресурси" и има за цел да подпомогне заетостта, регионалното развитие и преодоляването на демографските проблеми в страната.