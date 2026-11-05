Родопите побеляха на места: Сняг на Снежанка, студ в Пампорово и Рожен

Зимното време започва да се усеща във високите части на Родопите. Минимални температури от нула градуса са измерени тази сутрин, 5 ноември, в Пампорово и района на Рожен, показват данни на Планинската спасителна служба и местната метеорологична станция, цитирани от БТА.

В района валежите са от дъжд, примесен със сняг, но към момента не се образува трайна снежна покривка в по-ниските части на курорта.

На връх Снежанка обаче вече има сняг по поляните, който се вижда на кадрите от видеокамерите в Пампорово. Побелелите участъци показват, че във високите части на планината температурите вече са достатъчно ниски за задържане на снежна покривка на отделни места.

Застудяването идва след обилните валежи, които създадоха затруднения в област Смолян в началото на седмицата.

От Областното пътно управление съобщават, че пътната обстановка в региона вече е нормална. През изминалата нощ екипи са работили по отстраняването на паднали камъни от пътните участъци в планинския район.

Към момента валежите в останалата част на областта са предимно от дъжд, като няма информация за нови сериозни затруднения по пътната мрежа.

Въпреки нормализираната обстановка шофьорите, които пътуват през високопланинските участъци, трябва да бъдат внимателни заради мокрите настилки, ниските температури и възможността за локални заледявания при допълнително застудяване.

Появата на сняг на Снежанка е поредният знак за постепенното настъпване на зимните условия в Родопите.Засега обаче снеговалежите са ограничени и не водят до натрупване на значителна снежна покривка в района на Пампорово.