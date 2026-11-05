Акцията в Гурково - четирима души са арестувани

Четирима души са арестувани при акция на полицията на територията на Гурково, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. Проверява се съпричастността на арестуваните към водено разследване в столичната полиция.

Действията по разследването се извършват по образувано досъдебно производство по чл. 339а от Наказателния кодекс – „Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация".

Както по-рано съобщихме - собственикът на "Булметал" Кольо Атанасов е задържан при акцията на ГДБОП в Гурково.

Антимафиоти са влезли в производствената база и дома на бизнесмена, където извършват претърсвания и изземвания. Разследващите работят по версия за незаконно проследяване на хора чрез специални устройства, известни като тракери, съобщава БТВ.

Акцията е започнала вечерта на 4 ноември и е продължила часове наред. Кольо Атанасов е задържан за срок до 24 часа, а полицейски екипи са блокирали достъпа до отделни части на предприятието.

По информация на адвокатите на бизнесмена разследващите издирват устройства за проследяване. При претърсванията са изземвани компютри и мобилни телефони.

Действията на полицията са затруднили работата на завода, чиято продукция е предназначена основно за износ.

Все още няма официална информация дали са открити търсените тракери, кои хора са били обект на предполагаемото следене и каква е връзката на задържания с евентуалната незаконна дейност.

Около операцията се появи и друга, засега непотвърдена версия. Според бТВ се проверява евентуална връзка с предполагаем опит за покушение срещу бившия кмет на Гурково, за който се твърди, че е станал ден преди акцията. Полицията и прокуратурата не са потвърдили нито такъв инцидент, нито връзка между него и Кольо Атанасов.

Прави впечатление участието на служители на СДВР в операция, която се провежда на територията на област Стара Загора. Засега институциите не уточняват защо разследването включва и столични криминалисти.

„Булметал“ е промишлено предприятие в Гурково с производство, насочено и към външни пазари. По време на полицейските действия в завода са присъствали двама адвокати на собственика.

Очаква се разследващите да предоставят повече подробности за основанията за задържането, резултатите от претърсванията и предмета на разследването.