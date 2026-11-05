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Собственикът на "Булметал" Кольо Атанасов е задържан при акцията на ГДБОП в Гурково

Собственикът на "Булметал" Кольо Атанасов е задържан при акцията на ГДБОП в Гурково
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Антимафиоти претърсват производствената база и дома на бизнесмена, изземват компютри и телефони и издирват проследяващи устройства

Собственикът на завода „Булметал“ в Гурково Кольо Атанасов е задържан при специализирана полицейска операция на ГДБОП и Столичната дирекция на вътрешните работи.

Антимафиоти са влезли в производствената база и дома на бизнесмена, където извършват претърсвания и изземвания. Разследващите работят по версия за незаконно проследяване на хора чрез специални устройства, известни като тракери, съобщава БТВ.

Акцията е започнала вечерта на 4 ноември и е продължила часове наред. Кольо Атанасов е задържан за срок до 24 часа, а полицейски екипи са блокирали достъпа до отделни части на предприятието.

По информация на адвокатите на бизнесмена разследващите издирват устройства за проследяване. При претърсванията са изземвани компютри и мобилни телефони.

Действията на полицията са затруднили работата на завода, чиято продукция е предназначена основно за износ.

Все още няма официална информация дали са открити търсените тракери, кои хора са били обект на предполагаемото следене и каква е връзката на задържания с евентуалната незаконна дейност.

Около операцията се появи и друга, засега непотвърдена версия. Според бТВ се проверява евентуална връзка с предполагаем опит за покушение срещу бившия кмет на Гурково, за който се твърди, че е станал ден преди акцията. Полицията и прокуратурата не са потвърдили нито такъв инцидент, нито връзка между него и Кольо Атанасов.

Прави впечатление участието на служители на СДВР в операция, която се провежда на територията на област Стара Загора. Засега институциите не уточняват защо разследването включва и столични криминалисти.

„Булметал“ е промишлено предприятие в Гурково с производство, насочено и към външни пазари. По време на полицейските действия в завода са присъствали двама адвокати на собственика.

Очаква се разследващите да предоставят повече подробности за основанията за задържането, резултатите от претърсванията и предмета на разследването.

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