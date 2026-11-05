Надежда Йорданова: Ако не бяхме разкрили плановете за пенсионните вноски, щяха да стигнат до парламента

Управляващите са обсъждали възможността част от осигурителните вноски за втора пенсия да бъдат пренасочени към държавното обществено осигуряване. Това заяви Надежда Йорданова от "Демократична България" в ефира на NOVA, коментирайки разпространен от опозицията документ, свързан с консултациите между България и Европейската комисия за бюджета за 2027 година.

Според Йорданова документът съдържа разчети за намаляване с два процентни пункта на вноската към втория пенсионен стълб и за бюджетния ефект от подобна промяна през следващите три години.

"В крайна сметка става въпрос за нашите пари", подчерта тя, като постави въпроса защо подобна идея е обсъждана без предварителен обществен дебат.

Йорданова изрази убеждение, че публичното оповестяване на документа е предотвратило включването на мярката в законодателните предложения на правителството.

"Ако не бяхме осветили, спрели това, не бяхме предизвикали, тоест осведомили обществото и предизвикали обществено негодувание, аз съм убедена, че това щеше да бъде част от пакета данъчни промени", заяви тя.

Водещите на NOVA поставиха въпроса дали документът доказва конкретно намерение на правителството, или отразява само един от обсъжданите варианти в рамките на стандартните консултации с Европейската комисия.

От своя страна управляващите и Министерството на финансите отричат да е планирано пренасочване на пенсионни вноски към НОИ. Европейската комисия не потвърди твърденията за подобно предложение, като уточни, че решенията за националния бюджет и социалната политика са отговорност на българските власти.

Йорданова съобщи, че от опозицията са изпратили официални въпроси до Европейската комисия и настояват да бъде изяснена цялата кореспонденция по случая.

Депутатът коментира и процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Тя заяви, че "Демократична България" ще вземе решенията си за конкретните кандидати след приключването на изслушванията, без да изключва подкрепа и за професионалисти, предложени от управляващите.

"Сред номинациите, които имаме на масата, включително и тези на управляващите, има достойни професионалисти", посочи Йорданова.

Според нея основната цел на избора трябва да бъде възстановяването на общественото доверие в съдебната система, а не договарянето на политически квоти.