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Надежда Йорданова: Никаква сглобка не е имало и резултатът на Гюров го показа

Надежда Йорданова: Никаква сглобка не е имало и резултатът на Гюров го показа
Снимка: БТА

Разговори за подкрепа на конкретни кандидати към момента няма, каза тя

На последната права и двамата кандидати - Илияна Йотова и Андрей Гюров повишиха своята подкрепа. Тя получи подкрепата на "Възраждане", на "Величие", не малка част от подкрепата за Иван Христанов, а при нас - явно има какво да се работи за мобилизация. Как да мобилизираме онази част от обществото, която вярва в своите сили. Това заяви бившият правосъден министър Надежда Йорданова пред БНТ. 

"Кампанията на г-н Гюров беше насочена към гражданите, обръщенията към българските граждани даде този резултат. Той показва, че никаква сглобка не е имало", каза Йорданова.

Запитана дали формациите около кандидатите за президент Андрей Гюров и Георги Кандев няма да благодарят на ГЕРБ за подкрепата, тя каза: "Аз благодаря на българските граждани, които подкрепят кандидата за президент - както на тези, които ни подкрепиха, включително и на тези, които подкрепиха президента Йотова".

На въпрос дали има място за още един лидер в тяхното политическо пространство, тя каза, че в демократичната общност всеки един човек с потенциал може да бъде лидер. "Ние сме доказали, че понякога спорим, изпускаме голямото, но демократичният дебат е такъв", обясни Йорданова.

Тя каза, че името ѝ също е било намесено в кампанията покрай комисията по помилванията. "Назначена от президента", уточни бившият правосъден министър.

Относно големия бюджетен дефицит, който се очаква в рамката за догодина, Йорданова каза, че избраната за президент Илияна Йотова не е показала различо мнение.

За началото на изслушването на кандидатите за нов ВСС в парламента бившият правосъден министър каза: "Разговори за подкрепа на конкретни кандидати към момента няма".

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