Дончич избухна с 45 точки, новобранец поведе Голдън Стейт към победа

Лука Дончич изигра пореден впечатляващ мач за Лос Анджелис Лейкърс при победата със 131:125 над Торонто Раптърс в НБА. Словенецът завърши с 45 точки, 15 борби, 6 асистенции и 5 откраднати топки, като реализира и осем тройки.

Лейкърс водеше с 26 точки в края на третата четвърт, но Торонто успя значително да намали изоставането си в заключителните минути. Остин Рийвс добави 19 точки за победителите, а Уокър Кеслър се отчете с 16 точки и 15 борби. За гостите Скоти Барнс беше най-резултатен с 29 точки.

Голдън Стейт Уориърс постигна четвърта поредна победа след 124:112 над Лос Анджелис Клипърс. Новобранецът Яксел Ленденборг поведе отбора с рекордните за кратката си кариера 37 точки и добави 6 асистенции. Той реализира шест тройки от 11 опита.

Ленденборг стана третият играч в историята на Уориърс с поне два мача с 30 или повече точки в първите си седем срещи за отбора след Уилт Чембърлейн и Рик Бари. Голдън Стейт спечели, въпреки че Стеф Къри и Дреймънд Грийн получиха почивка.

Бостън Селтикс записа пети пореден успех след победа със 108:97 като гост на Орландо Меджик. Джейсън Тейтъм се отличи с 32 точки и 7 асистенции, а Пол Джордж добави 17 точки.

Бруклин Нетс пък прекъсна серията си от пет загуби на старта на сезона с победа над Индиана Пейсърс с 98:90. Майкъл Портър-младши завърши с 23 точки и 9 борби за гостите, а Джулиъс Рандъл добави 20 точки.