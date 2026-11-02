Масови полицейски акции срещу празнуващи Хелоуин в Москва

Руските власти проведоха полицейски акции срещу празнуващи Хелоуин в Москва и Краснодар в нощта срещу 1 ноември. За проверки и задържания на маскирани граждани съобщава нидерландското издание „Москоу таймс“.

В Москва полицията е извършила акция в района на „Китай-город“, популярно място за събиране на младежи по време на празника. Видеокадри, разпространени в социалните мрежи, показват как униформени принуждават хора да легнат по очи на земята. Сред проверяваните е имало и непълнолетни, облечени в костюми за Хелоуин.

Полицията е проверила и клуб „Bizarre“, където се е провеждало тематично парти. Около 200 посетители са били накарани да легнат на пода по време на акцията. Според публикации в руски медии проверката е била насочена към откриване на материали, определяни като „ЛГБТ пропаганда“. Управителката на заведението съобщила, че инспекцията е приключила без установени нарушения и без предявени претенции към клуба.

Подобна акция е проведена и в Краснодар. Там полицаи са проверявали самоличността на младежи с костюми и грим, като част от тях са били отведени със служебни автобуси за съставяне на актове.

От местното МВР обяснили действията си с необходимостта от превантивни мерки за сигурността на непълнолетните и спазването на ограниченията за нощното им пребиваване на обществени места. Въпреки засиления контрол стотици хора са се събрали на централния булевард „Красная“.

Случаят предизвика и политически реакции. Регионалният депутат Денис Хмелевски разкритикува празнуването на Хелоуин, определяйки го като чуждо влияние, несъвместимо с традиционните руски ценности. Той противопостави празненствата на случващото се на фронта в Украйна и обвини участниците, че се забавляват, докато руските военнослужещи воюват.