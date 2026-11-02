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Илияна Йотова с категорична победа и в Ловеч

Илияна Йотова с категорична победа и в Ловеч
ЦИК

За Андрей Гюров - Георги Кандев са дали гласа си 32.038% или 8722 души

Двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев са победители в Кюстендил  при 100%  обработени протоколи. За тях са гласували 65.075% или 17 716 души.

За Андрей Гюров - Георги Кандев са дали гласа си 32.038% или 8722 души.

"Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим". Това заяви Илияна Йотова в първото си изявление след балотажа.

"Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка с г-н Кирил Вълчев. Искам да благодаря и тези, които не ни подкрепиха, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря на Прогресивна България. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим", каза Йотова.

Тя благодари на БСП, Красимир Каракачанов, НДСВ и членовете на инициативния си комитет.

Според Йотова въпреки нападките срещу членовете на инициативния комитет никой от тях не се е отказал от подкрепата си.

"Водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме език на омразата и разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес хората разбраха нашето послание", заяви тя.

Йотова отправи критики и към кампанията на Андрей Гюров.

"Все още не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров в тази нападателна кампания, която се проведе срещу нашата кандидат-президентска двойка", посочи тя.

Кирил Вълчев също благодари на избирателите, като подчерта историческото значение на избора на жена за президент на България.

Той отправи благодарност и към българите в чужбина, като заяви, че ще работи за приобщаването на младите хора и за създаването на условия българите да остават в родината си, а напусналите страната да се завръщат. 

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент. 

Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.

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