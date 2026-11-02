Равенството със Славия сви шансовете на ЦСКА за титлата

Равенството на ЦСКА със Славия при откриването на обновения стадион „Българска армия“ е намалило шансовете на „червените“ за шампионската титла. Това показва прогнозата на специализирания статистически модел Football Meets Data.

Според изчисленията вероятността ЦСКА да завърши сезона на първо място е спаднала със 7,6 процентни пункта и вече е 13,5%. Така отборът отстъпва втората позиция в прогнозата на Лудогорец.

Разградчани победиха Локомотив Пловдив на „Лаута“, а моделът оценява шансовете им за титлата на 16%.

Левски остава фаворит да защити отличието си с вероятност от 67,6%. ЦСКА 1948 запазва четвъртото място в прогнозната подредба. Посочените проценти са оценка на модела, а крайният победител ще бъде определен от резултатите до края на сезона.