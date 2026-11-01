ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

Билетите за гостуването на ЦСКА на Панатинайкос в Лигата на конференциите вече са в продажба, съобщиха от клуба. Двубоят ще се играе на 5 ноември от 22:00 часа на Олимпийския стадион в Атина.

Привържениците на „червените“ могат да закупят пропуски за гостуващия сектор на цена от 20 евро чрез посочения от клуба линк. След избиране на място е необходима регистрация, за да бъде активирана възможността за покупка.

В деня на срещата ще бъде организиран сборен пункт за феновете на ЦСКА, откъдето те ще бъдат съпроводени до входа на стадиона. От клуба ще обявят допълнително точния час и мястото на срещата.

„Червените“ призоваха своите привърженици да спазват законовите разпоредби на гръцките власти при посещение на футболни мачове.