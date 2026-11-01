Анкета на ТАРАЛЕЖ: За какво гласуваха българите на балотажа?

ТАРАЛЕЖ проведе анкета сред граждани относно балотажа на президентските избори.

В отговорите си анкетираните посочиха различни мотиви, които са определили избора им пред урните. Част от гражданите заявиха, че са гласували за европейското бъдеще на България, за задълбочаване на европейската интеграция, членството и активната роля на страната в НАТО, както и за утвърждаването на демократичните ценности.

Други споделиха, че водещи за тях са били стремежът към по-голяма сигурност, стабилност и спокойствие, както и надеждата за по-добър живот и благополучие на хората.

Различните отговори показват, че зад всеки глас стоят лични убеждения, очаквания и надежди за бъдещето на страната.

Избирателната активност на балотажа на президентския вот към 14:00 ч. е 14,9%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Тренд”, направен по поръчка на NOVA. На първия тур към този час до урните бяха отишли 13,4 на сто от имащите право на глас.

Българите, които могат да гласуват, са близо 6,6 милиона. Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но може да бъде удължен с един час, ако пред секцията има негласували избиратели.

Вотът се провежда в близо 12 700 секции. В организацията му участват около 100 000 членове на секционни комисии, а за машинното гласуване са осигурени над 11 900 устройства. В близо 9 400 секции може да се гласува с машина, като в над 2 200 от тях са осигурени по две устройства.