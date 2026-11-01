Нова вълна от мигранти към Крит: 264 души пристигнаха за една нощ

Общо 264 души са достигнали до остров Крит с малки плавателни съдове през нощта, след като са потеглили от Северна Африка. Това съобщиха гръцките власти, цитирани от вестник „Катимерини“.

Според информация на бреговата охрана три групи мигранти са били открити на южното крайбрежие на острова. Други 122 души, сред които и три деца, са били спасени от две лодки, изпаднали в бедствено положение на около 60 морски мили от брега.

Всяка година хиляди хора от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка плащат на мрежи за трафик на хора, за да достигнат нелегално до Гърция. За мнозина страната е първа спирка по пътя към по-богатите държави в Западна и Централна Европа.

От началото на годината в Гърция са пристигнали около 36 000 мигранти, което я превръща в една от основните входни точки към Европа за хората без документи. Приблизително 21 000 от тях са достигнали Крит, след като са отплавали от Източна Либия с лодки, осигурени от трафикантски мрежи. Морското пътуване продължава около ден и половина.

Представители на гръцкото правителство очакват броят на пристигащите да намалее през следващите седмици заради предстоящото влошаване на времето, което ще направи преминаването през Средиземно море още по-рисково.

За цялата минала година в Гърция са пристигнали близо 49 000 мигранти, припомня „Катимерини“.